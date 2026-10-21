Începe sezonul Scorpionului 2026, când totul se schimbă din temelii. Trei zodii au parte de noroc, iar altele își schimbă radical viața

Publicat 21 oct. 2026, 21:49 Sursă Cafe Astrology

Sezonul Scorpionului începe pe 23 octombrie 2026 și aduce în prim-plan emoțiile, relațiile, banii și deciziile importante. Cu Mercur și Venus retrograde la începutul perioadei, toate cele 12 zodii sunt invitate să reevalueze trecutul, să clarifice situațiile neîncheiate și să se pregătească pentru schimbări.

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