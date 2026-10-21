Începe sezonul Scorpionului 2026, când totul se schimbă din temelii. Trei zodii au parte de noroc, iar altele își schimbă radical viața
Începe sezonul Scorpionului 2026
Sezonul Scorpionului începe pe 23 octombrie 2026 și aduce în prim-plan emoțiile, relațiile, banii și deciziile importante. Cu Mercur și Venus retrograde la începutul perioadei, toate cele 12 zodii sunt invitate să reevalueze trecutul, să clarifice situațiile neîncheiate și să se pregătească pentru schimbări.
Sezonul Scorpionului începe vineri, 23 octombrie 2026, și se încheie pe 22 noiembrie, când Soarele intră în Săgetător. În astrologie, această perioadă este asociată cu transformările interioare, sinceritatea emoțională, relațiile intense și dorința de a descoperi adevărul dincolo de aparențe. Accentul se mută de la compromisurile și echilibrul specifice sezonului Balanței către lucrurile care contează cu adevărat: încrederea, loialitatea, intimitatea și siguranța personală.
Sezonul din acest an vine și cu o succesiune importantă de evenimente astrologice. Venus este retrogradă la începutul perioadei, iar pe 24 octombrie Mercur intră, la rândul său, în mișcare retrogradă în Scorpion. Cele două retrogradări se suprapun până la jumătatea lunii noiembrie, interval interpretat de astrologi ca unul potrivit pentru revizuirea relațiilor, a deciziilor financiare și a conversațiilor rămase fără răspuns. Nu este neapărat momentul ideal pentru a trage concluzii pripite, ci pentru a analiza ce funcționează și ce trebuie schimbat, avertizeaza Cafe Astrology.
Un alt reper este Luna Plină în Taur din 26 octombrie, care aduce în interpretările astrologice teme legate de stabilitate, resurse materiale și echilibrul dintre nevoile personale și cele ale relațiilor. Luna Nouă în Scorpion, din 9 noiembrie, este asociată cu noi intenții, desprinderea de obiceiuri care nu mai ajută și începuturile interioare. Pe 13 noiembrie, Mercur și Venus își reiau mersul direct, un moment considerat favorabil pentru clarificarea unor situații care au rămas în suspensie.
Finalul sezonului aduce un alt impuls astrologic: pe 16 noiembrie, Marte formează o conjuncție cu Jupiter în Leu, aspect interpretat ca o amplificare a ambiției, curajului și dorinței de afirmare. Pentru unele zodii, acest context poate simboliza nevoia de a ieși dintr-o situație stagnantă, în timp ce pentru altele accentul cade pe relații,
Horoscopul sezonului Scorpionului 2026 pentru toate cele 12 zodii
Berbec – Schimbări în relații și decizii financiare
Pentru Berbeci, sezonul Scorpionului pune accentul pe relațiile profunde, încredere și resursele împărțite cu alte persoane. În cuplu, pot apărea discuții despre responsabilități, bani sau așteptări care nu au fost exprimate suficient de clar. Berbecii singuri ar putea deveni mai conștienți de tiparele care se repetă în viața sentimentală și de motivele pentru care anumite legături nu evoluează. Retrogradarea lui Mercur din 24 octombrie recomandă răbdare în conversațiile sensibile și verificarea atentă a informațiilor înainte de luarea unei decizii.
În plan profesional și financiar, perioada favorizează reevaluarea datoriilor, a cheltuielilor comune și a angajamentelor pe termen lung. Luna Plină din Taur, pe 26 octombrie, poate deveni un prilej de reflecție asupra siguranței materiale și a priorităților personale. După 13 noiembrie, unele situații care păreau greu de descifrat pot deveni mai ușor de înțeles. Pentru Berbeci, adevărata schimbare începe atunci când învață să nu mai trateze vulnerabilitatea ca pe o slăbiciune.
Taur – Relațiile ajung la un punct de cotitură
Taurii se numără printre zodiile care pot resimți intens sezonul Scorpionului, deoarece Soarele traversează sectorul astrologic asociat parteneriatelor și relațiilor apropiate. Cuplurile pot ajunge la discuții importante despre viitor, angajamente și nevoile fiecăruia. Pentru unii nativi, această perioadă poate însemna consolidarea unei legături, iar pentru alții, recunoașterea unor diferențe care nu mai pot fi ignorate. Este important ca Taurii să nu confunde stabilitatea cu menținerea unei situații care nu le mai aduce echilibru.
Luna Plină din 26 octombrie are loc chiar în Taur și poate simboliza un moment de clarificare privind identitatea, dorințele și direcția personală. În același timp, retrogradarea lui Venus, planeta asociată în astrologie cu relațiile și valorile, invită la reconsiderarea compromisurilor făcute în trecut. În carieră, Taurii ar putea avea nevoie să negocieze din nou anumite condiții sau să își stabilească mai ferm limitele. După mijlocul lunii noiembrie, devine mai ușor să privească relațiile cu mai multă luciditate.
Gemeni – Este timpul să schimbe ritmul și să își reorganizeze viața
Pentru Gemeni, sezonul Scorpionului aduce în prim-plan rutina zilnică, munca și felul în care își gestionează energia. Pot apărea sarcini suplimentare, întârzieri sau situații care îi obligă să își regândească programul. Retrogradarea lui Mercur, planeta care guvernează această zodie în astrologie, poate amplifica nevoia de a verifica documente, mesaje și programări. În loc să încerce să rezolve totul dintr-o singură mișcare, Gemenii vor avea de câștigat dacă își stabilesc priorități clare și își lasă timp pentru eventuale schimbări.
În plan personal, perioada poate scoate la iveală obiceiuri care le consumă timpul fără să le ofere satisfacție. Luna Nouă din 9 noiembrie poate fi privită ca un moment simbolic pentru reorganizare, adoptarea unei rutine mai potrivite și renunțarea la obligațiile inutile. În relații, clarificarea unor neînțelegeri va conta mai mult decât dorința de a avea ultimul cuvânt. Spre finalul sezonului, Gemenii pot descoperi că schimbările mici, aplicate consecvent, au un efect mai important decât deciziile spectaculoase.
Rac – Iubirea și creativitatea capătă o semnificație mai profundă
Racii intră într-o perioadă în care viața sentimentală, creativitatea și dorința de a se bucura de lucrurile simple pot deveni prioritare. Energia simbolică a Scorpionului, un alt semn de apă, favorizează explorarea emoțiilor și exprimarea sentimentelor autentice. Nativii implicați într-o relație pot simți nevoia de mai multă apropiere, dar și de discuții sincere despre ceea ce îi nemulțumește. Pentru cei singuri, perioada poate aduce o reevaluare a tipului de partener pe care îl caută și a diferenței dintre atracția intensă și compatibilitatea reală.
Retrogradarea lui Venus poate readuce în atenție povești sentimentale sau dorințe abandonate, fără ca acest lucru să însemne neapărat o împăcare. Racii ar putea descoperi și un interes creativ pe care l-au neglijat din lipsă de timp. În plan profesional, proiectele care presupun imaginație și implicare personală pot deveni mai atractive, însă este recomandat să nu își asume promisiuni pe care nu le pot respecta. Luna Nouă din 9 noiembrie oferă, în interpretarea astrologică, un reper pentru a-și clarifica dorințele și a acorda mai mult spațiu bucuriilor personale.
Leu – Familia și locuința devin prioritare
Pentru Lei, sezonul Scorpionului mută atenția către familie, locuință și echilibrul dintre viața personală și obligațiile profesionale. Pot reveni în discuție chestiuni mai vechi legate de casă, relația cu rudele sau responsabilități care au fost distribuite inegal. Unele situații vor cere răbdare și disponibilitatea de a asculta înainte de a reacționa. Retrogradarea lui Mercur poate face ca discuțiile să fie reluate de mai multe ori, însă tocmai această revenire asupra problemelor nerezolvate poate ajuta la găsirea unei soluții mai bune.
În carieră, Leii ar putea simți că trebuie să își împartă atenția între ambițiile personale și nevoile celor apropiați. Conjuncția Marte–Jupiter din 16 noiembrie, care are loc în Leu, poate fi interpretată ca un impuls pentru afirmare, inițiativă și asumarea unui rol mai vizibil. Totuși, entuziasmul nu trebuie să se transforme în grabă sau în conflicte de orgoliu. Spre finalul sezonului, Leii pot avea ocazia să își redefinească obiectivele și să găsească o formulă mai echilibrată între succesul profesional și liniștea de acasă.
Fecioară – Comunicarea poate schimba direcția unor relații
Fecioarele vor resimți sezonul Scorpionului mai ales în zona comunicării, a învățării și a relațiilor cu persoanele din cercul apropiat. Discuții aparent banale pot scoate la suprafață nemulțumiri mai vechi, iar unele informații pot determina schimbarea unei perspective. Deoarece Mercur este guvernatorul acestei zodii și intră în retrogradare pe 24 octombrie, atenția la detalii va fi esențială. Fecioarele ar trebui să verifice informațiile, să recitească documentele importante și să evite concluziile trase pe baza unor mesaje incomplete.
În viața personală, perioada poate aduce nevoia de a clarifica o relație cu un frate, o soră, un prieten sau un coleg. Unele planuri de călătorie și proiecte de studiu ar putea necesita ajustări, însă amânările pot oferi și timp suplimentar pentru pregătire. Luna Nouă din 9 noiembrie favorizează, în interpretările astrologice, stabilirea unor obiective legate de comunicare și dezvoltare personală. După 13 noiembrie, Fecioarele pot simți că anumite discuții devin mai productive și că le este mai ușor să exprime ceea ce își doresc.
Balanță – Banii și valoarea personală intră în centrul atenției
Pentru Balanțe, sezonul Scorpionului aduce în prim-plan veniturile, cheltuielile și felul în care își evaluează propriile resurse. Pot apărea întrebări despre siguranța financiară, echitatea într-o relație sau recompensele primite pentru munca depusă. Venus, planeta asociată în astrologie cu această zodie, își continuă retrogradarea și revine în Balanță pe 25 octombrie. Acest context simbolic favorizează reevaluarea dorințelor, a standardelor personale și a compromisurilor făcute pentru a păstra armonia.
În plan profesional, Balanțele ar putea analiza dacă responsabilitățile pe care și le-au asumat sunt în concordanță cu veniturile și timpul investit. Nu este neapărat momentul pentru cheltuieli impulsive sau promisiuni financiare greu de susținut, ci pentru o analiză realistă a bugetului. În relații, nativii vor avea de câștigat dacă își exprimă nevoile fără să aștepte ca ceilalți să le ghicească. Odată cu revenirea lui Venus la mersul direct, pe 13 noiembrie în fusul orar est-american, unele dileme personale și sentimentale pot începe să se limpezească.
Scorpion – O etapă de redefinire personală
Pentru Scorpioni, începe una dintre cele mai importante perioade ale anului astrologic, deoarece Soarele le traversează zodia până pe 22 noiembrie. Accentul cade pe identitate, imagine personală, dorințe și direcția în care vor să își ducă viața. Nativii pot simți nevoia să renunțe la roluri care nu li se mai potrivesc și să fie mai sinceri cu ei înșiși în privința relațiilor și obiectivelor. Totuși, retrogradarea lui Mercur chiar în această zodie, începând din 24 octombrie, recomandă o perioadă de reflecție înaintea deciziilor care schimbă radical cursul lucrurilor.
Luna Nouă din 9 noiembrie este un reper simbolic pentru intenții noi și pentru desprinderea de obiceiuri care nu mai servesc dezvoltării personale. Scorpionii pot reevalua felul în care se raportează la ceilalți, modul în care își exprimă emoțiile și limitele pe care trebuie să le stabilească. În dragoste, sinceritatea va conta mai mult decât testele de loialitate, iar în carieră poate deveni clar ce proiecte merită continuate. După 13 noiembrie, odată cu încheierea retrogradării lui Mercur, nativii pot avea o perspectivă mai limpede asupra următorului pas.
Săgetător – Timp pentru introspecție și încheierea unor capitole
Pentru Săgetători, sezonul Scorpionului poate fi o perioadă mai discretă, în care nevoia de odihnă și reflecție devine mai importantă decât dorința de a fi permanent în centrul acțiunii. Pot reveni amintiri, întrebări nerezolvate sau situații pe care le-au evitat pentru a merge mai departe. În loc să interpreteze această tendință ca pe o încetinire nedorită, nativii pot folosi intervalul pentru a-și înțelege mai bine reacțiile și pentru a renunța la obligații care le consumă energia fără un beneficiu real.
În plan profesional, Săgetătorii ar putea prefera să pregătească din culise un proiect important, în loc să îl lanseze înainte de a fi gata. Retrogradările lui Mercur și Venus invită la prudență în privința informațiilor confidențiale, a promisiunilor și a relațiilor care nu au fost clarificate. Luna Nouă din 9 noiembrie poate reprezenta un moment potrivit pentru stabilirea unor obiective personale care nu trebuie dezvăluite imediat tuturor. Odată cu intrarea Soarelui în Săgetător, pe 22 noiembrie, nativii pot simți că începe o etapă mai activă, în care ideile conturate în liniște pot fi transformate în planuri concrete.
Capricorn – Prieteniile și planurile de viitor sunt reevaluate
Capricornii vor fi invitați să își analizeze cercul social, colaborările și obiectivele pe termen lung. Unele prietenii se pot consolida prin discuții sincere, în timp ce alte legături pot necesita limite mai clare. În proiectele de grup, pot apărea neînțelegeri privind responsabilitățile sau direcția de urmat, iar retrogradarea lui Mercur recomandă verificarea atentă a acordurilor și a termenelor. Pentru Capricorni, lecția perioadei este că un plan solid nu depinde doar de disciplină, ci și de oamenii cu care aleg să îl construiască.
În carieră, sezonul poate aduce ocazia de a revizui o colaborare sau de a reconsidera un obiectiv care nu mai corespunde priorităților actuale. Conjuncția Marte–Jupiter din 16 noiembrie poate amplifica dorința de afirmare în mediul social sau profesional, dar este important ca entuziasmul să fie susținut de pași realiști. În viața personală, prietenii vechi pot reveni în atenție, iar conversațiile reluate după o perioadă de distanță pot aduce clarificări. Finalul sezonului îi poate ajuta pe Capricorni să distingă mai bine între planurile construite din convingere și cele menținute doar din obișnuință.
Vărsător – Cariera și reputația trec printr-o perioadă de analiză
Pentru Vărsători, sezonul Scorpionului pune accentul pe carieră, statut profesional și relația cu autoritatea. Pot apărea situații care îi determină să își reevalueze ambițiile sau să se întrebe dacă drumul urmat până acum îi mai reprezintă. Unele responsabilități pot necesita renegociere, iar comunicarea cu superiorii și colegii va avea un rol important. Retrogradarea lui Mercur poate aduce revenirea asupra unor propuneri mai vechi sau necesitatea de a corecta detalii înainte ca un proiect să avanseze.
În plan personal, Vărsătorii ar putea descoperi că succesul profesional nu mai este suficient dacă vine în detrimentul timpului petrecut cu familia sau al echilibrului interior. Luna Plină din Taur, pe 26 octombrie, poate fi interpretată ca un reper pentru analiza relației dintre obiectivele profesionale și nevoile de acasă. În jurul datei de 13 noiembrie, unele discuții sau negocieri pot deveni mai clare, odată cu revenirea lui Mercur și Venus la mersul direct. Schimbarea importantă pentru Vărsători nu presupune neapărat abandonarea unui drum, ci găsirea unei formule în care ambițiile să fie compatibile cu viața personală.
Pești – Orizonturile se lărgesc, iar convingerile sunt puse la încercare
Peștii pot simți nevoia să iasă din rutina obișnuită și să privească lucrurile dintr-o perspectivă mai largă. Sezonul Scorpionului favorizează, în interpretările astrologice, studiul, călătoriile, explorarea unor idei noi și reconsiderarea convingerilor personale. Un proiect educațional sau o oportunitate de a învăța ceva diferit ar putea căpăta mai multă importanță. Totuși, retrogradarea lui Mercur recomandă verificarea atentă a documentelor și a detaliilor logistice, mai ales dacă sunt implicate deplasări sau angajamente care presupun mai multe etape.
În plan sentimental și profesional, Peștii pot deveni mai conștienți de diferența dintre ceea ce speră și ceea ce se întâmplă în realitate. Unele discuții pot schimba felul în care privesc o persoană sau un proiect, iar Luna Nouă din 9 noiembrie poate simboliza începutul unei etape de dezvoltare personală. După 13 noiembrie, deciziile amânate ar putea fi analizate cu mai multă claritate, fără presiunea de a găsi imediat răspunsul perfect. Peștii au de câștigat dacă își păstrează curiozitatea, dar își bazează alegerile pe informații concrete și pe experiențele acumulate.
Ce aduce finalul sezonului Scorpionului în noiembrie 2026
Ultimele zile ale sezonului pot fi privite ca o etapă de trecere de la introspecție la acțiune. După săptămânile în care retrogradările lui Mercur și Venus au favorizat reevaluarea relațiilor, a comunicării și a valorilor personale, revenirea celor două planete la mersul direct, pe 13 noiembrie, marchează un reper important în calendarul astrologic. Conjuncția dintre Marte și Jupiter din 16 noiembrie adaugă, în interpretarea astrologilor, un accent pe inițiativă, curaj și dorința de a face progrese.
Pe 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, iar atenția se mută simbolic de la profunzimea emoțională a Scorpionului către explorare, libertate și noi perspective. Pentru toate zodiile, mesajul acestei perioade este să privească sincer situațiile care au nevoie de schimbare, să nu se grăbească să tragă concluzii și să folosească ceea ce au înțeles pentru a-și construi următorii pași. Transformările nu trebuie să fie spectaculoase pentru a conta: uneori, cea mai importantă schimbare este decizia de a nu mai repeta un tipar care nu funcționează.
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