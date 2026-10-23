Horoscopul banilor pentru săptămâna 26–31 octombrie 2026. O zodie își regândește bugetul, alta poate descoperi o oportunitate

Publicat 23 oct. 2026, 21:56 Sursă zodiac-astrology-horoscopes.com

Horoscopul banilor pentru perioada 26–31 octombrie 2026 vine cu accent pe buget, negocieri și decizii financiare amânate. Luna Plină și retrogradarea lui Mercur îi îndeamnă pe nativi să-și verifice socotelile, să revadă contractele și să evite cheltuielile impulsive.

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