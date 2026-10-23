Trei zodii, în fața unor dezamăgiri. Cine trebuie să fie atent la oamenii apropiați

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 15:46

Horoscop pentru Berbec, Leu și Fecioară. Previziunile astrologice aduc în prim-plan relațiile cu cei din jur și încrederea acordată persoanelor apropiate. Pentru acești nativi, perioada următoare ar putea scoate la iveală diferențe între sprijinul pe care îl așteaptă și cel pe care îl primesc.

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