Horoscop de weekend: Gemenii pot primi o surpriză în dragoste, Capricornii caută răspunsuri în cuplu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 oct. 2026, 07:56

Relațiile sentimentale ajung în prim-plan pentru Gemeni și Capricorni în acest weekend. Previziunile astrologice anunță posibile reîntâlniri, conversații despre viitor și lămurirea unor neînțelegeri mai vechi. Pentru cele două zodii, felul în care decurg discuțiile cu persoana iubită poate conta mai mult decât vestea care le declanșează.

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