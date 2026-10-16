Trei zodii cu noroc între 17 și 23 octombrie. Schimbări în carieră și surprize în dragoste

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 15:37

Intervalul 17–23 octombrie vine cu perspective încurajatoare pentru Lei, Pești și Săgetători, potrivit interpretărilor astrologice. Pentru acești nativi, o propunere neașteptată, o discuție lămuritoare sau reluarea unui proiect ar putea marca începutul unei etape diferite. Cariera și relațiile personale se află în centrul previziunilor.

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