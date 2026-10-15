În cât timp se elimină alcoolul din sânge și din aerul expirat. Ce trebuie să știe orice șofer înainte de a urca la volan

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 21:39

Alcoolul consumat seara poate fi detectat și în dimineața următoare, chiar dacă șoferul are impresia că și-a revenit complet. Durata eliminării depinde de cantitatea băută, de particularitățile organismului și de timpul trecut de la ultimul pahar. Nu există o regulă universală care să indice ora exactă la care o persoană poate conduce în siguranță, iar cafeaua, dușurile reci sau consumul de apă nu grăbesc semnificativ metabolizarea alcoolului.

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