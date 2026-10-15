Doctoriță de la UPU Alexandria, depistată cu 0,71 mg/l alcool la volan, după ce a provocat un accident: femeia urma să intre de gardă VIDEO

Publicat 15 oct. 2026, 07:45 Actualizat 15 oct. 2026, 07:57 Sursă Realitatea PLUS

Un incident halucinant a avut loc pe străzile din Teleorman. O doctoriță care urma să intre în gardă la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Alexandria a fost prinsă beată la volan după ce a provocat și un accident rutier. Soțul acesteia ar fi încercat să o acopere și să ia vina asupra lui, transmite presa locală.

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