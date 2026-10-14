Șofer de autobuz din Suceava, reținut după ce a distrus totul în calea sa. Avea 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un șofer în vârstă de 58 de ani, angajat al societății de transport public local din Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi condus un autobuz sub influența băuturilor alcoolice și ar fi provocat un accident rutier. Bărbatul a lovit mai multe autoturisme parcate regulamentar, după care a intrat cu vehiculul într-un stâlp de electricitate. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Accident provocat de un șofer de autobuz băut, pe o stradă din Suceava
Incidentul s-a produs marți, 13 octombrie 2026, în jurul orei 19:45, pe o stradă din municipiul Suceava. Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale, în care ar fi fost implicat un autobuz al societății locale de transport public.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat de 58 de ani, domiciliat în municipiul Suceava. Acesta ar fi pierdut controlul asupra vehiculului pe fondul consumului de alcool și ar fi acroșat mai multe mașini parcate regulamentar.
După impactul cu autoturismele, autobuzul a lovit și un stâlp de electricitate. Evenimentul rutier s-a soldat cu avarii, fără ca în informațiile transmise de polițiști să fie menționate persoane rănite.
Rezultatul etilotestului: 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat
Polițiștii au observat că șoferul emana un miros puternic de alcool, motiv pentru care au decis să îl testeze cu aparatul etilometru.
Rezultatul a indicat o concentrație de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care a determinat continuarea procedurilor legale.
Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, unde și-a dat acordul pentru recoltarea a două probe biologice de sânge. Acestea au fost prelevate la un interval de o oră, pentru stabilirea alcoolemiei exacte.
Rezultatele analizelor de sânge urmează să contribuie la clarificarea situației juridice a conducătorului auto.
Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore
În urma cercetărilor și a administrării probelor, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.