Șofer de autobuz din Suceava, reținut după ce a distrus totul în calea sa. Avea 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 18:44

Un șofer în vârstă de 58 de ani, angajat al societății de transport public local din Suceava, a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi condus un autobuz sub influența băuturilor alcoolice și ar fi provocat un accident rutier. Bărbatul a lovit mai multe autoturisme parcate regulamentar, după care a intrat cu vehiculul într-un stâlp de electricitate. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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