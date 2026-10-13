Dezastru pe o stradă din Suceava! Șofer de autobuz, prins băut după ce a distrus mașini, stâlpi și garduri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 23:29

Un incident grav a avut loc marți seară, în cartierul Burdujeni Sat din Suceava, unde un șofer al societății de transport public TPL ar fi provocat pagube importante în timp ce ducea autobuzul la autobază. Mai multe autoturisme ar fi fost avariate, iar stâlpi și garduri ar fi fost distruse în urma evenimentului.

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