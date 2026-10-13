O româncă din Italia, prinsă cu o alcoolemie uriașă la volan. Nici nu știa unde se află

O româncă în vârstă de 40 de ani a fost oprită de carabinierii italieni după ce a fost surprinsă conducând haotic, în apropierea aeroportului din Treviso. Femeia era atât de intoxicată cu alcool, încât credea că se află în Trieste și nici măcar nu și-a dat seama că mașina circula cu o anvelopă complet distrusă. Testarea a indicat o alcoolemie de 3,01 g/l.
Șoferița româncă, depistată în apropierea aeroportului din Treviso
Incidentul s-a petrecut vineri după-amiază, în zona Aeroportului Canova din Treviso, după ce autoritățile au primit o sesizare prin numărul de urgență 112. Potrivit publicației italiene L’Arena, carabinierii au intervenit în urma informațiilor potrivit cărora un autoturism circula într-un mod periculos.
La volanul unui Fiat 500 se afla o femeie de 40 de ani, cu domiciliul în provincia Verona, arată știridiaspora.ro. Mașina se deplasa în zig-zag, iar comportamentul șoferiței le-a atras imediat atenția polițiștilor.
În momentul în care a fost oprită, românca le-ar fi spus agenților că era convinsă că se află pe străzile orașului Trieste, deși conducea în realitate în zona Treviso.
Mașina circula cu roata din față complet distrusă
Pe lângă starea avansată de ebrietate a șoferiței, polițiștii au descoperit și o problemă gravă la autoturism. Anvelopa roții din dreapta față era complet distrusă, iar vehiculul rula direct pe jantă.
Femeia nu părea să conștientizeze nici măcar această defecțiune, continuând să conducă în condiții care puteau pune în pericol atât siguranța sa, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic.
Situația a devenit și mai gravă după efectuarea testului pentru depistarea consumului de alcool.
Alcoolemie de 3,01 g/l, de peste șase ori limita legală
Aparatul etilotest a indicat o valoare de 3,01 grame de alcool la litrul de sânge, potrivit informațiilor prezentate de presa italiană. Nivelul este extrem de ridicat și depășește de peste șase ori pragul de 0,5 g/l de la care conducerea sub influența alcoolului este sancționată în Italia.
În urma constatărilor, carabinierii au dispus suspendarea permisului de conducere și au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.
Autoturismul Fiat 500, care îi aparține femeii, a fost, de asemenea, pus sub sechestru, în vederea unei eventuale confiscări.
Ce sancțiuni riscă șoferii prinși băuți la volan în Italia
Legislația rutieră italiană prevede sancțiuni severe pentru conducerea sub influența alcoolului, iar gravitatea acestora crește în funcție de alcoolemia constatată.
Pentru valorile care depășesc 1,5 g/l, Codul Rutier din Italia prevede, în general, amenzi cuprinse între 1.500 și 6.000 de euro, închisoare de la șase luni la un an și suspendarea permisului pentru o perioadă de la unu la doi ani. În anumite condiții, poate fi dispusă și confiscarea vehiculului, dacă acesta aparține șoferului și sunt îndeplinite condițiile legale.
Sancțiunile pot fi mai severe în situațiile prevăzute de lege, inclusiv în cazul unor accidente sau al altor circumstanțe agravante.