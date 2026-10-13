O româncă din Italia, prinsă cu o alcoolemie uriașă la volan. Nici nu știa unde se află

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 16:20

O româncă în vârstă de 40 de ani a fost oprită de carabinierii italieni după ce a fost surprinsă conducând haotic, în apropierea aeroportului din Treviso. Femeia era atât de intoxicată cu alcool, încât credea că se află în Trieste și nici măcar nu și-a dat seama că mașina circula cu o anvelopă complet distrusă. Testarea a indicat o alcoolemie de 3,01 g/l.

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