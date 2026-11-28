Prima țară UE care refuză să participe la ajutorul pentru Ucraina. Premierul a anunțat decizia
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Slovacia a anunțat că nu va participa la noul împrumut de peste 45 de miliarde de euro pregătit pentru Ucraina în 2027. Premierul susține că țara sa nu își poate asuma plata dobânzilor pentru o finanțare pe care Kievul ar putea să nu o ramburseze niciodată.
Slovacia a devenit prima țară care a anunțat oficial că nu va participa la noul împrumut de peste 45 de miliarde de euro pe care statele membre ale Uniunii Europene intenționează să îl acorde Ucrainei pentru anul 2027. Decizia a fost comunicată de premierul Robert Fico, după reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles.
Potrivit agenției slovace TASR, finanțarea urmează să fie acordată prin mecanismul de cooperare consolidată, care permite statelor membre să nu participe la inițiativă. Același mecanism a fost folosit și pentru împrumutul anterior de 90 de miliarde de euro.
„Reiterez ceea ce am spus de mai multe ori: la fel ca în cazul împrumutului de 90 de miliarde, Slovacia nu are niciun interes să participe nici la acesta”, a declarat Robert Fico.
Premierul a precizat că, în cadrul reuniunii de la Bruxelles, nu a fost luată o decizie concretă privind noua finanțare. Liderii europeni au stabilit însă că recurgerea la cooperarea consolidată reprezintă singura soluție posibilă pentru acordarea unui împrumut care depășește 45 de miliarde de euro.
Discuțiile europene confirmă existența unor divergențe între statele membre privind modul în care va fi finanțat sprijinul pentru Kiev. Potrivit publicației The Guardian, Germania insistă ca toate cele 27 de state să contribuie, în timp ce Slovacia, Ungaria și Cehia vor să își păstreze posibilitatea de a nu participa.
Ungaria și Cehia ar putea refuza, la rândul lor, finanțarea
Slovacia nu este singura țară care se opune participării la noul mecanism financiar. Premierii Ungariei și Cehiei au indicat, la rândul lor, că ar putea adopta aceeași poziție.
Robert Fico a subliniat că Bratislava nu poate împiedica alte state să acorde bani Ucrainei, dacă acestea doresc să facă acest lucru. Plafonul final al împrumutului urmează să fie discutat în cadrul reuniunii europene din luna decembrie.
„Cei care doresc se pot alătura. Slovacia nu o va face”, a declarat premierul.
De altfel, potrivit publicației Agence Europe, la reuniunea din 26 noiembrie, 24 de state membre au susținut propunerea privind împrumutul de 45 de miliarde de euro. Bulgaria a precizat că va participa doar la componenta nonmilitară a finanțării. O decizie politică finală a fost amânată pentru summitul european din decembrie.
Cât economisește țara care refuză să participe
Robert Fico susține că decizia de a nu intra în mecanismul de finanțare va aduce economii bugetului slovac. Dobânzile aferente împrumutului ar urma să fie acoperite din bugetul Uniunii Europene, iar partea care ar reveni Slovaciei s-ar ridica la aproximativ 14 milioane de euro anual.
Prin neparticipare, contribuția țării la bugetul european ar urma să fie mai mică cu această sumă, potrivit explicațiilor oferite de premier.
O parte din banii economisiți ar putea fi direcționată către sprijinirea Ucrainei prin ajutor umanitar, sub forma unor produse fabricate în Slovacia.
Fico spune că Ucraina nu va rambursa niciodată împrumutul
Premierul slovac a reluat argumentul potrivit căruia finanțarea europeană acordată Ucrainei reprezintă, în realitate, un grant. El a explicat că, potrivit condițiilor prezentate de Comisia Europeană, rambursarea va începe numai după ce Rusia va plăti despăgubiri pentru pagubele provocate de război.
Robert Fico consideră că acest lucru nu se va întâmpla niciodată, motiv pentru care nu vede niciun interes pentru țara sa să participe la finanțare.
Condiția rambursării după plata despăgubirilor rusești este prevăzută și în propunerea oficială a Comisiei Europene. Executivul comunitar a prezentat noul sprijin drept un împrumut cu recurs limitat, a cărui valoare poate ajunge la 45 de miliarde de euro.
În același timp, Fico a afirmat că Slovacia dorește să continue cooperarea bilaterală cu Ucraina, prin reuniuni comune ale guvernelor și pachete de asistență umanitară, nu militară.
Bratislava este pregătită să furnizeze produse fabricate pe plan intern de care Ucraina are nevoie, inclusiv generatoare, locomotive și utilaje pentru deminare.
Alte 140 de miliarde de euro, prevăzute pentru Ucraina în viitorul buget al UE
Robert Fico a atras atenția și asupra sumelor incluse în proiectul viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Potrivit premierului, documentul prevede aproximativ 100 de miliarde de euro pentru Ucraina în perioada 2028-2034.
Alte aproximativ 40 de miliarde de euro ar urma să fie alocate sub forma asistenței de preaderare.
În paralel, liderii europeni trebuie să ajungă la un acord privind finanțarea Ucrainei pentru 2027, în condițiile în care Comisia Europeană estimează că țara are nevoie de aproximativ 70 de miliarde de euro pentru a-și acoperi deficitul financiar din anul viitor.
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