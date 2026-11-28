Publicat 28 nov. 2026, 15:57 Actualizat 28 nov. 2026, 15:58

Slovacia a anunțat că nu va participa la noul împrumut de peste 45 de miliarde de euro pregătit pentru Ucraina în 2027. Premierul susține că țara sa nu își poate asuma plata dobânzilor pentru o finanțare pe care Kievul ar putea să nu o ramburseze niciodată.

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