Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 nov. 2026, 09:05

Momente de tensiune pe aeroportul Köln/Bonn din Germania, după ce apariția unei drone deasupra zonei aeroportuare a dus la suspendarea tuturor decolărilor și aterizărilor timp de aproximativ două ore și jumătate. Incidentul a provocat întârzieri și a afectat traficul aerian într-unul dintre cele mai importante noduri aeriene europene.

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