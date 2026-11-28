Momente de tensiune pe aeroportul Köln/Bonn din Germania, după ce apariția unei drone deasupra zonei aeroportuare a dus la suspendarea tuturor decolărilor și aterizărilor timp de aproximativ două ore și jumătate. Incidentul a provocat întârzieri și a afectat traficul aerian într-unul dintre cele mai importante noduri aeriene europene.
Potrivit autorităților aeroportuare, obiectul a fost observat pe cer cu puțin înainte de ora 22:00, vineri seara, 27 noiembrie 2026. Din motive de siguranță, toate operațiunile de zbor au fost imediat oprite, în timp ce serviciile de control al traficului aerian au început verificări pentru a evalua riscul, potrivit agenției dpa.
Aeroportul a fost paralizat timp de peste două ore
Suspendarea traficului aerian a durat până în jurul orei 00:30, când autoritatea germană pentru siguranța navigației aeriene a anunțat că nu există niciun pericol și a permis reluarea zborurilor.
Deși activitatea aeroportului a revenit ulterior la normal, incidentul a provocat întârzieri și perturbări pentru numeroși pasageri aflați în tranzit la începutul unui weekend aglomerat de călătorii.
Cine a controlat drona rămâne un mister
Autoritățile nu au oferit până în prezent informații despre originea dronei și nici despre persoana care a operat-o. De asemenea, nu au fost comunicate detalii privind tipul aparatului sau motivele pentru care acesta a survolat zona aeroportului.
Incidentul readuce în atenție riscurile pe care dronele le pot reprezenta pentru aviația civilă. Chiar și o singură apariție neautorizată în apropierea pistelor poate determina oprirea completă a traficului aerian din motive de siguranță.
Autoritățile europene tratează cu maximă seriozitate astfel de incidente, în contextul în care numărul aparițiilor neautorizate ale dronelor în apropierea aeroporturilor a crescut în ultimii ani.