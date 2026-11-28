Incident grav pe aeroportul Reagan din Washington: două avioane American Airlines s-au lovit înainte de decolare, iar pasagerii aflați la bord au trăit momente de panică, potrivit BBC. Cele două aeronave și-au atins aripile în timpul manevrelor de rulare, iar în fotografiile realizate de pasageri se poate observa un fragment desprins din una dintre aripi, căzut pe pistă. În urma impactului, ambele avioane Boeing 737-800 au fost retrase din serviciu pentru inspecții tehnice.
Potrivit Federal Aviation Administration (FAA), zborul American Airlines 638, care urma să decoleze spre Dallas-Fort Worth, a atins aripa aeronavei American Airlines 2152, cu destinația Chicago O'Hare, în timpul manevrelor de rulare pe aeroport. În urma impactului, ambele avioane Boeing 737-800 au fost retrase din serviciu pentru inspecții tehnice, scrie BBC.
Incident aviatic SUA (foto: BBC)
Pasagerii au simțit un șoc puternic
Un pasager aflat la bordul zborului spre Chicago a declarat că a simțit o zguduitură puternică în momentul impactului. Potrivit acestuia, aeronava s-a clătinat violent, iar în cabină s-au auzit exclamații de surpriză și îngrijorare.
Privind pe geam, bărbatul a observat ceea ce părea a fi o bucată desprinsă din vârful aripii unui avion. Ulterior, personalul aeroportului a recuperat fragmentul de pe pistă, înainte ca cele două aeronave să fie conduse înapoi la porțile de îmbarcare.
Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, pasagerul a descris atmosfera din avion drept una „foarte tensionată”, mai ales în contextul antecedentelor tragice ale aeroportului Reagan.
Anchetă FAA după contactul dintre aeronave
Controlorii de trafic aerian au solicitat imediat intervenția echipajelor de urgență și a pompierilor aeroportului după ce cele două aeronave au intrat în contact. Compania American Airlines a precizat că pasagerii afectați au fost rerutați către alte zboruri, iar ambele aparate au fost retrase pentru verificări amănunțite.
Administrația Federală a Aviației a anunțat că va investiga circumstanțele producerii incidentului.
Aeroportul Reagan, marcat de o tragedie aviatică
Evenimentul readuce în atenție problemele de siguranță de pe aeroportul Reagan, locul uneia dintre cele mai grave tragedii aviatice din ultimii ani în Statele Unite. În ianuarie 2025, un avion regional American Airlines și un elicopter militar Black Hawk s-au ciocnit în apropierea aeroportului, iar toate cele 67 de persoane aflate la bordul celor două aparate și-au pierdut viața.
Incidentul stârnit îngrijorare și au readus în discuție siguranța operațiunilor pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din zona capitalei americane