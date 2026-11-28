Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 nov. 2026, 07:00

Incident grav pe aeroportul Reagan din Washington: două avioane American Airlines s-au lovit înainte de decolare, iar pasagerii aflați la bord au trăit momente de panică, potrivit BBC. Cele două aeronave și-au atins aripile în timpul manevrelor de rulare, iar în fotografiile realizate de pasageri se poate observa un fragment desprins din una dintre aripi, căzut pe pistă. În urma impactului, ambele avioane Boeing 737-800 au fost retrase din serviciu pentru inspecții tehnice.

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