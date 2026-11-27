Publicat 27 nov. 2026, 19:02 Actualizat 27 nov. 2026, 19:05

Capitala se pregăteşte pentru primul episod de iarnă din această perioadă. Meteorologii anunţă că, începând de sâmbătă, temperaturile vor scădea semnificativ, iar ploile se vor transforma treptat în ninsoare, urmând să se depună un strat de zăpadă de 2-4 centimetri. În acest context, autorităţile au convocat Comandamentul de iarnă şi au pregătit utilajele de deszăpezire pentru a interveni, dacă situaţia o va impune.

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