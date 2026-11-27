Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 27 nov. 2026, 14:29

Ana Maria Păcuraru a analizat, în emisiunea „Realitatea externă”, tensiunile din Uniunea Europeană privind viitorul buget comunitar și riscul ca politica de coeziune să piardă teren în fața cheltuielilor pentru apărare. Profesorul de științe politice Ștefan Ciochinaru și fostul director SIE, Claudiu Săftoiu, au explicat ce mize are România în negocierile de la Bruxelles și de ce divergențele dintre statele membre pot avantaja Rusia.

Distribuie articolul