Ana Maria Păcuraru a analizat, în emisiunea „Realitatea externă”, tensiunile din Uniunea Europeană privind viitorul buget comunitar și riscul ca politica de coeziune să piardă teren în fața cheltuielilor pentru apărare. Profesorul de științe politice Ștefan Ciochinaru și fostul director SIE, Claudiu Săftoiu, au explicat ce mize are România în negocierile de la Bruxelles și de ce divergențele dintre statele membre pot avantaja Rusia.
Intervenția a avut loc vineri, 27 noiembrie, la emisiunea „Realitatea externă”, moderată de jurnalista Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatoarea emisiunii „Miza zilei”.
Ștefan Ciochinaru: „Este o confruntare între tabăra beneficiarilor și tabăra contributorilor”
Discuția a pornit de la promisiunea făcută României la momentul aderării la Uniunea Europeană: reducerea decalajelor de dezvoltare și apropierea nivelului de trai de cel al statelor occidentale. Ana Maria Păcuraru a întrebat dacă Europa mai poate susține acest obiectiv în condițiile în care apărarea și securitatea au devenit priorități.
Profesorul Ștefan Ciochinaru a explicat că războiul din Ucraina a schimbat direcția Uniunii Europene și a amplificat disputa privind distribuirea banilor comunitari.
Ciochinaru a descris negocierile drept o confruntare între statele care beneficiază de fondurile europene și cele care contribuie în principal la bugetul comunitar.
Acesta a subliniat că rezultatul negocierilor este important pentru investițiile României în infrastructură, agricultură, energie și dezvoltare regională. Potrivit lui Ciochinaru, printre elementele favorabile menționate de președintele Nicușor Dan se numără faptul că reducerea bugetului total nu s-ar reflecta în aceeași proporție în alocările directe către statele membre, dar și posibilitatea prelungirii termenului pentru efectuarea plăților.
Profesorul a atras atenția și asupra faptului că finanțarea Ucrainei a contribuit la blocajul negocierilor. El a menționat opoziția Slovaciei, Ungariei și Cehiei față de participarea la un împrumut destinat Kievului, în condițiile în care Germania ar insista ca toate cele 27 de state membre să contribuie.
Este Europa mai divizată? „Se dă o bătălie extraordinară pentru bani”
Întrebat de Ana Maria Păcuraru dacă Uniunea Europeană este mai divizată decât în trecut, Ștefan Ciochinaru a respins această interpretare, dar a vorbit despre o competiție puternică între prioritățile bugetare.
În opinia sa, discuțiile vizează noua împărțire a resurselor între trei direcții majore: coeziune, apărare și competitivitate. Toate sunt importante pentru viitorul Uniunii, însă statele membre au interese diferite și încearcă să obțină condiții cât mai avantajoase.
Ciochinaru a amintit și că adoptarea cadrului financiar multianual presupune unanimitatea statelor membre, ceea ce face negocierile mai dificile în contextul diferențelor de poziție și al calendarului electoral din mai multe țări europene.
Claudiu Săftoiu: „Rusia, în momentul acesta, se teme cel mai mult de solidaritatea europeană”
Ana Maria Păcuraru a adus în discuție și avantajele pe care le-ar putea obține Moscova atunci când statele europene nu reușesc să ajungă la un acord. Fostul director al Serviciului de Informații Externe, Claudiu Săftoiu, a spus că primul câștig al Rusiei este timpul.
Acesta a vorbit despre dificultatea de a obține un acord privind sprijinul financiar pentru Ucraina și despre faptul că unele state au rezerve față de anumite componente ale ajutorului. În opinia sa, Europa trebuie să își clarifice prioritățile și să își consolideze capacitatea de apărare.
Săftoiu a adăugat că discuțiile privind sprijinul pentru Ucraina urmau să continue la următoarea reuniune a Consiliului European, programată în decembrie. El a invocat și avertismentele venite dinspre conducerea NATO cu privire la amenințarea reprezentată de Rusia și la necesitatea pregătirii statelor occidentale pentru scenarii de securitate dificile.
Reuniunea extraordinară a Consiliului European din 26 și 27 noiembrie a avut pe agendă viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034 și finanțarea Ucrainei pentru 2027. Liderii europeni nu au ajuns la un acord asupra viitorului cadru financiar, iar negocierile urmează să continue în decembrie.