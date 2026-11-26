Publicat 26 nov. 2026, 19:24 Actualizat 26 nov. 2026, 19:25

Doi cetățeni italieni, angajați ai companiei germane din industria de apărare Rheinmetall, și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone atribuit Iranului, produs în Kuweit. Cei doi se aflau la locul de muncă în momentul exploziei, unde efectuau operațiuni de mentenanță pentru echipamente utilizate de armata kuweitiană.

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