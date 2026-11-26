Doi cetățeni italieni, angajați ai companiei germane din industria de apărare Rheinmetall, și-au pierdut viața în urma unui atac cu drone atribuit Iranului, produs în Kuweit. Cei doi se aflau la locul de muncă în momentul exploziei, unde efectuau operațiuni de mentenanță pentru echipamente utilizate de armata kuweitiană.
Informația a fost transmisă joi de o sursă apropiată situației, citată de Reuters. Potrivit agenției italiene ANSA, în urma atacului au fost rănite și alte două persoane: un cetățean din Kuweit și unul din Pakistan.
Atacul iranian a vizat un șantier unde lucrau tehnicienii italieni
Incidentul a avut loc într-o zonă în care cei doi specialiști italieni desfășurau lucrări tehnice. Aceștia erau angajați ai Rheinmetall Italia și se ocupau de întreținerea antenelor de detecție ale sistemului antiaerian Skyguard, aflat în dotarea Forțelor Armate din Kuweit.
Explozia produsă în timpul atacului cu drone a afectat șantierul pe care lucrau tehnicienii. Ministerul Apărării din Kuweit anunțase anterior că forțele armate au identificat mai multe aparate fără pilot în spațiul aerian al țării, descriind incidentul drept un atac iranian.
Italia urmărește situația și a transmis condoleanțe familiilor
Ministerul Afacerilor Externe de la Roma, împreună cu Ambasada Italiei din Kuweit, monitorizează evoluția evenimentelor și ține legătura cu autoritățile locale.
Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, urmărește cazul și a transmis condoleanțe familiilor celor doi tehnicieni decedați. Reprezentanții ambasadei mențin contactul cu oficialii kuweitieni pentru a obține informații despre incident și pentru a se asigura că apropiații victimelor sunt ținuți la curent.