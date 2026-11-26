O tragedie cutremurătoare a avut loc într-o unitate de învățământ din Kazahstan, unde un copil de numai 11 ani și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut pe scările școlii. Băiatul a căzut de la etajul al treilea, în timp ce încerca să alunece pe balustradă, iar întreaga scenă a fost înregistrată de camerele de supraveghere.
Incidentul s-a produs în orașul Konaev, unde elevul, înscris în clasa a VI-a, ar fi încercat să facă o cascadorie pe balustrada scărilor. Potrivit informațiilor publicate de presa locală și preluate de The Sun, copilul a reușit inițial să alunece, însă, la un moment dat, și-a pierdut echilibrul și s-a prăbușit în gol.
Cum s-a produs accidentul. Imaginile au surprins ultimele momente înainte de cădere
Înregistrările camerelor de supraveghere arată cum băiatul încearcă să coboare pe balustrada scărilor de la etajul al treilea. După câteva clipe, acesta se dezechilibrează și cade de la înălțime.
Directoarea școlii a confirmat producerea incidentului, precizând că elevul a suferit răni grave în urma căderii.
Imediat după accident, persoanele aflate în apropiere au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor. Totodată, a fost solicitată intervenția echipajelor medicale de urgență, iar copilul a fost transportat de ambulanță la spitalul din oraș.
Medicii au încercat să-i salveze viața, însă rănile au fost devastatoare
La unitatea medicală, doctorii au constatat că băiatul suferise leziuni extrem de grave. Printre acestea se numărau un traumatism cranio-cerebral sever, fracturi la nivelul craniului și multiple contuzii cerebrale.
Având în vedere gravitatea situației, au fost solicitați neurochirurgi pediatri din mai multe regiuni ale Kazahstanului, care au încercat să găsească o soluție pentru salvarea copilului.
Elevul a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență în ziua următoare accidentului. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, organismul său nu a mai rezistat, iar băiatul a murit.
Poliția a deschis o anchetă după moartea elevului de 11 ani
Moartea copilului a determinat autoritățile să demareze cercetări pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Polițiștii au deschis o anchetă penală și urmează să stabilească exact cum s-a petrecut accidentul și dacă au existat împrejurări care au favorizat producerea acestuia.