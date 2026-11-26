Publicat 26 nov. 2026, 16:16 Actualizat 26 nov. 2026, 16:17

O tragedie cutremurătoare a avut loc într-o unitate de învățământ din Kazahstan, unde un copil de numai 11 ani și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut pe scările școlii. Băiatul a căzut de la etajul al treilea, în timp ce încerca să alunece pe balustradă, iar întreaga scenă a fost înregistrată de camerele de supraveghere.

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