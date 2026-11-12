Rheinmetall, afacere de miliarde în Germania: șantierul Mangalia, cumpărat cu 138 de milioane de euro. Scandalul SAFE ia amploare

Publicat 12 nov. 2026, 08:38 Sursă Realitatea PLUS

Afacerile gigantului german Rheinmetall aduc din nou în atenție contractele de miliarde de euro încheiate de România prin programul SAFE. În timp ce compania a preluat Șantierul Naval Mangalia pentru doar 138 de milioane de euro, achiziția grupului care deține patru șantiere navale în Germania a fost evaluată la aproximativ 1,35 miliarde de euro. Între timp, apar noi suspiciuni privind contractele semnate în timpul guvernării lui Ilie Bolojan, iar președintele Nicușor Dan susține publicarea documentelor care nu sunt protejate de secretul militar sau de clauze de confidențialitate, conform Realitatea PLUS.

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