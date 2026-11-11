Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă a fost repornită. Câtă energie electrică livrează în Sistemul Național

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită și sincronizată cu Sistemul Energetic Național miercuri dimineață, începând să livreze energie electrică în rețea. Potrivit datelor transmise de Transelectrica, puterea reactorului va fi crescută treptat, estimarea fiind că joi, 12 noiembrie, se va ajunge la un regim normal de funcționare.
Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost sincronizată cu Sistemul Energetic Național miercuri dimineață - 11 noiembrie 2026 și a început să genereze energie electrică în rețea.
România are energie nucleară în sistem de azi dimineață, din jurul orei 06.00, potrivit datelor Transelectrica.
SN Nuclearelectrica SA informeaza ca, in urma ultimelor evenimente, estimeaza ca Unitatea 2 CNE Cernavoda va fi sincronizata la Sistemul Energetic National (SEN) in data de 11 noiembrie 2026, urmand sa atinga puterea nominala in data de 12 noiembrie 2026, a transmis compannia către Bursa de Valori București.
Miercuri, la ora 8:30, centrala de la Cernavodă livra deja 229 de MW, urmând ca în etapoa de funcționare normală să producă între 560 și 700 de MW, potrivit Transelectrica.
Toate manevrele de repornire si reconectare a Unitatii 2 la SEN se realizeaza in baza procedurilor aplicabile ale CNE Cernavoda, in conditii de siguranta maxima.
Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. La jumătatea lunii august 2026 a fost deconectată şi Unitatea 2.
Unitatea 1 a fost resincronizată inițial vineri, 6 noiembrie 2026, cu sistemul energetic național, cu câteva ore întârziere față de programarea inițială și a început să producă energie electrică. Nu a funcționat însă niciodată la puterea de 650 MW. Acum două zile după prânz, puterea a fost redusă „cu 370 MW pentru controlul vidului în turbină”, iar în final unitatea s-a deconectat. Directorul tehnic al centralei fost demis. Unitatea 1 ar urma să fie reconectată la SEN în trei zile.