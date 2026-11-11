Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă a fost repornită. Câtă energie electrică livrează în Sistemul Național

Publicat 11 nov. 2026, 08:32 Actualizat 11 nov. 2026, 08:36

Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă a fost repornită și sincronizată cu Sistemul Energetic Național miercuri dimineață, începând să livreze energie electrică în rețea. Potrivit datelor transmise de Transelectrica, puterea reactorului va fi crescută treptat, estimarea fiind că joi, 12 noiembrie, se va ajunge la un regim normal de funcționare.

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