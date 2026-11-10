SURSE: Comandament de urgență pe criza din energie, miercuri, la Guvern

Publicat 10 nov. 2026, 14:47 Actualizat 10 nov. 2026, 14:52

Un comandament de urgență pe criza din energie va avea loc miercuri, 11 noiembrie, la Guvern, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor menționate, în cadrul acestui comandament ar urma să fie luate măsuri extrem de importante în ceea ce privește Centrala de la Cernavodă.

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