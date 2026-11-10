SURSE: Comandament de urgență pe criza din energie, miercuri, la Guvern

Un comandament de urgență pe criza din energie va avea loc miercuri, 11 noiembrie, la Guvern, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor menționate, în cadrul acestui comandament ar urma să fie luate măsuri extrem de importante în ceea ce privește Centrala de la Cernavodă.
Conform surselior citate de Realitatea PLUS, miercuri, 11 noiembrie, ar urma să aibă loc un comandament de urgență pe energie. Vorbim despre Reactorul 1 de la Cernavodă care s-a oprit din nou luni seară, 9 noiembrie, din cauza unei defecțiuni. România este nevoită, astfel, să apeleze din nou la importuri masive de electricitate, de peste 3000 de MW.
În prezent, ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite.
Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost repornită vineri, 6 noiembrie, după mai bine de trei luni de nefuncționare, și ar fi trebuit să ajungă la capacitatea normală în 24-48 de ore.
Luni însă, 9 noiembrie, la ora prânzului, reactorul era la doar două treimi din capacitate, respectiv 520 MW din 700 MW. Câteva ore mai târziu, respectiv în jurul orei 18:00, centrala s-a oprit complet. La scurt timp, Nuclearelectrica a anunțat că a apărut o defecțiune la partea clasică a unității (nu la partea nucleară), drept pentru care Reactorul 1 s-a oprit.
Directorul tehnic al CNE Cernavodă, pe "lista neagră"
Nucelarelectrica a mai anunțat și că directorul tehnic al Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă va fi înlocuit începând de la 1 decembrie. Compania a anunțat că, în prezent, sunt în desfășurare verificări la fața locului, urmând ca rezultatele acestora să fie prezentate într-un raport.
Totodată, se lucrează la remedierea problemelor care au dus la oprirea Unității 1, fiind desfășurate intervenții atât la Unitatea 1, cât și la Unitatea 2, în vederea reconectării acestora la Sistemul Energetic Național.
Importurile de electricitate au explodat marți dimineață
Oprirea producției de energie nucleară de la Centrala Nucleară Cernavodă se vede imediat în datele de consum și producție în timp real ale sistemului energetic național.
Marți dimineață, 10 noiembrie, la ora 09:00, România a ajuns să importe aproape de o dată și jumătate mai multă energie electrică decât în ziua precedentă, după ce producția nucleară a coborât la zero. Astfel, potrivit datelor publicate de Transelectrica, la ora 09:00, consumul instantaneu de energie electrică din România era de 7.448 MW, în timp ce producția internă însuma doar 5.192 MW. Diferența de aproximativ 2.200 MW era acoperită prin importuri, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din necesarul național de energie.