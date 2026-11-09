Centrala de la Cernavodă, oprită din nou. România a rămas fără energie nucleară

Centrala nucleară de la Cernavodă ar fi ajuns din nou la o oprire a producției de energie, luni seara, 9 noiembrie 2026, la doar câteva zile după ce Unitatea 1 fusese reconectată la Sistemul Energetic Național. Datele în timp real ale Transelectrica, citate de presa economică, indicau că producția de energie nucleară ajunsese la zero în cursul după-amiezii.
Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează dacă dispariția producției nucleare din datele Transelectrica a fost provocată de o nouă oprire tehnică a Unității 1 sau de o altă situație operațională. Nuclearelectrica nu anunțase, în comunicatul publicat luni, o nouă oprire a reactorului.
Producția nucleară a ajuns la zero
Potrivit publicației Economica.net, datele Transelectrica arătau luni după-amiază că România nu mai producea energie nucleară. Informația este cu atât mai importantă cu cât Unitatea 1 fusese reconectată la rețea cu numai trei zile înainte.
Reactorul 1 a fost resincronizat cu Sistemul Energetic Național vineri, 6 noiembrie, după o perioadă de peste trei luni în care ambele unități de la Cernavodă au fost oprite. În primele zile după repornire, producția a crescut treptat, iar Unitatea 1 a atins puterea nominală duminică, 8 noiembrie, potrivit informațiilor publicate de Nuclearelectrica și analizelor datelor Transelectrica.
Cele două reactoare de la Cernavodă au o capacitate instalată de aproximativ 700 MW fiecare. În condiții normale de funcționare, centrala poate asigura o parte importantă din necesarul de electricitate al României.
Unitatea 2 a început procedurile de repornire
În paralel cu informațiile privind dispariția producției nucleare din sistem, Nuclearelectrica a anunțat luni că au început manevrele de repornire a Unității 2.
Sincronizarea reactorului cu Sistemul Energetic Național era estimată pentru marți, 10 noiembrie, iar atingerea puterii nominale, pentru miercuri, 11 noiembrie.
Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară, a transmis că, odată cu revenirea Unității 2, centrala va putea acoperi din nou aproximativ 20% din necesarul de energie al României.
Debitul scăzut al Dunării a ținut reactoarele oprite luni întregi
Repornirea celor două unități depinde de îndeplinirea condițiilor tehnice și hidrologice necesare. Nuclearelectrica a precizat că toate manevrele sunt realizate conform procedurilor aplicabile și cu respectarea cerințelor de securitate nucleară.