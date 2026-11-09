Centrala de la Cernavodă, oprită din nou. România a rămas fără energie nucleară

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 19:45

Centrala nucleară de la Cernavodă ar fi ajuns din nou la o oprire a producției de energie, luni seara, 9 noiembrie 2026, la doar câteva zile după ce Unitatea 1 fusese reconectată la Sistemul Energetic Național. Datele în timp real ale Transelectrica, citate de presa economică, indicau că producția de energie nucleară ajunsese la zero în cursul după-amiezii.

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