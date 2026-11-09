Traian Băsescu, avertisment șoc: România riscă să nu mai poată plăti pensiile și salariile

Avertisment dur din partea fostului președinte, Traian Băsescu pentru guvern Niculșescu. Acesta recomandă Executivului să renunțe, cel puțin temporar, la promisiunea majorărilor de pensii și salarii și să evite noi angajamente bugetare până când situația financiară a țării va fi mai clară.
Fostul șef al statului avertizează că România riscă să piardă accesul la împrumuturile de pe piețele externe, iar într-o asemenea situație statul ar putea ajunge să nu mai poată plăti nici pensiile, nici salariile. Băsescu spune că indexarea pensiilor este necesară, dar consideră că aceasta trebuie făcută numai după o evaluare clară a resurselor bugetare.
În plus, fostul președinte critică posibilitatea ca Guvernul să își asume răspunderea în Parlament pentru adoptarea bugetului. El susține că documentul trebuie dezbătut în Legislativ, astfel încât miniștrii să explice fiecare cheltuială și să justifice modul în care sunt distribuiți banii publici, potrivit Realitatea Plus.
Un astfel de avertisment are o încărcătură aparte, având în vedere că Traian Băsescu a fost președintele care, în mai 2010, a anunțat măsurile dure de austeritate adoptate de Guvernul condus de Emil Boc.
Atunci, salariile bugetarilor au fost reduse cu 25%, iar executivul a încercat și diminuarea pensiilor cu 15%, măsură care însă a fost respinsă de Curtea Constituțională. Deciziile au fost justificate prin necesitatea evitării colapsului financiar în plină criză economică.