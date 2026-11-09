Traian Băsescu, avertisment șoc: România riscă să nu mai poată plăti pensiile și salariile

Publicat 9 nov. 2026, 14:04 Sursă Realitatea PLUS

Avertisment dur din partea fostului președinte, Traian Băsescu pentru guvern Niculșescu. Acesta recomandă Executivului să renunțe, cel puțin temporar, la promisiunea majorărilor de pensii și salarii și să evite noi angajamente bugetare până când situația financiară a țării va fi mai clară.

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