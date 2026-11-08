Accident grav pe DN 71, în județul Dâmbovița. Cinci persoane, între care doi copii, au fost rănite

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 20:04

Cinci persoane, între care doi minori, au fost rănite într-un accident rutier produs duminică seară, 8 noiembrie, pe DN 71, în județul Dâmbovița. În coliziune au fost implicate două autoturisme, unul condus de un bărbat în vârstă de 73 de ani, iar celălalt de o femeie de 44 de ani. În urma impactului, șoferița și patru pasagere au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

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