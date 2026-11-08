Tragedie în Retezat. Un turist a murit după ce a alunecat. Salvatorii l-au căutat toată noaptea cu drone și câini

Un turist și-a pierdut viața după ce a alunecat pe o porțiune acoperită cu gheață în Masivul Retezat, într-o zonă extrem de dificilă din apropierea crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică.
Salvatorii montani din Hunedoara au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și intervenție, care s-a desfășurat pe parcursul întregii nopți de sâmbătă spre duminică. Au fost mobilizate echipe specializate, un câine de urmă și o dronă cu termoviziune, însă deznodământul a fost unul tragic.
Turistul a alunecat pe gheață și a căzut pe un versant abrupt
Potrivit informațiilor furnizate de Salvamont Hunedoara pe pagina de facebook, bărbatul a căzut pe versantul vestic al crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică, în zona centrală a Masivului Retezat.
Colegii săi de echipă au asistat neputincioși la accident și nu au reușit să ajungă la victimă din cauza reliefului periculos și a condițiilor dificile din teren.
Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pe timpul nopții, într-o zonă montană accidentată. Salvamontiștii au utilizat atât echipajul canin, cât și drona cu termoviziune pentru a identifica locul în care se afla victima.
Din păcate, după ore întregi de căutări, turistul a fost găsit fără viață.
Din nefericire, turistul căzut pe versantul vestic al crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică, din Masivul Retezat, a fost găsit decedat. Echipele de salvatori montani ale Serviciului Salvamont al Consiliului Județean Hunedoara au acționat toată noaptea, ajutați de echipajul canin al serviciului și de drona cu termoviziune din dotare, pentru localizarea, extragerea și coborârea de pe munte a victimei. Aceasta a fost predată dimineață la IML. Condoleanțe familiei și apropiaților!”, au transmis reprezentanții Salvamont Hunedoara.
Atenționare pentru turiști: primele condiții de iarnă s-au instalat la munte
Accidentul readuce în atenție pericolele tot mai mari care apar pe traseele alpine odată cu instalarea condițiilor de iarnă. Temperaturile scăzute, porțiunile înghețate și schimbările bruște ale vremii pot transforma rapid o drumeție obișnuită într-o situație extrem de periculoasă.