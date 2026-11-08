Tragedie în Retezat. Un turist a murit după ce a alunecat. Salvatorii l-au căutat toată noaptea cu drone și câini

Publicat 8 nov. 2026, 11:36 Sursă Realitatea.net, Salvamont Hunedoara

Un turist și-a pierdut viața după ce a alunecat pe o porțiune acoperită cu gheață în Masivul Retezat, într-o zonă extrem de dificilă din apropierea crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică. Salvatorii montani din Hunedoara au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și intervenție, care s-a desfășurat pe parcursul întregii nopți de sâmbătă spre duminică. Au fost mobilizate echipe specializate, un câine de urmă și o dronă cu termoviziune, însă deznodământul a fost unul tragic.

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