Alertă falsă de inundații în Brăila și Galați. ISU explică eroarea

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 17:59

Un mesaj de avertizare privind deversarea controlată a Barajului Reconstrucția, de pe râul Bistrița, din județul Neamț, a fost transmis din greșeală sâmbătă, 7 noiembrie, și populației din județele Brăila și Galați. Reprezentanții ISU Brăila și ISU Galați exlică la unison cum s-a produs eroare.

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