Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Alertă falsă de inundații în Brăila și Galați. ISU explică eroarea

Ro-Alert/ Arhivă foto

Ro-Alert/ Arhivă foto

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 17:59

Un mesaj de avertizare privind deversarea controlată a Barajului Reconstrucția, de pe râul Bistrița, din județul Neamț, a fost transmis din greșeală sâmbătă, 7 noiembrie, și populației din județele Brăila și Galați. Reprezentanții ISU Brăila și ISU Galați exlică la unison cum s-a produs eroare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila, mesajul anunța o deversare controlată de apă din Barajul Reconstrucția, situat pe râul Bistrița, în zona acumulării Piatra Neamț. Deși sistemul de înștiințare și alarmare la inundații de pe râul Siret funcționează și pe raza județului Brăila, transmiterea avertizării către populație s-a produs accidental, ca urmare a unei defecțiuni informatice.

Astăzi, 07 noiembrie 2026, în jurul orei 16.00, din cauza unei erori de soft, în sistemul de înștiințare-alarmare la inundații pe râul Siret, care funcționează și pe raza județului Brăila, a fost transmis un mesaj către populație privind deversarea controlată din Barajul Reconstrucția de pe râul Bistrița, acumularea Piatra Neamț,

au transmis reprezentanții ISU Brăila.

Ce spun reprezentanții ISU Galați

Și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați a venit cu precizări legate de mesajul transmis din greșeală. Mai exact, reprezentanții instituției au confirmat că avertizarea a fost transmisă și către populația din Galați din cauza unei erori de soft a sistemului de alarmare.

Menționăm că mesajul nu semnalează producerea unei situații de urgență pe raza județului Galați și nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populație,

au precizat reprezentanții ISU Galați.

Deversarea controlată a fost anunțată de Hidroelectrica

Potrivit ISU Neamț, informarea privind deversarea controlată de apă de la Barajul Reconstrucția, programată sâmbătă, începând cu ora 16:00, a fost primită de la Hidroelectrica. Mesajul a fost transmis de operatorul economic, iar avertizarea privind această operațiune a ajuns ulterior, din cauza erorii informatice, și la populația din județele Brăila și Galați.

ISU Brăila a mai precizat că, în cazul unor astfel de deversări controlate, autoritățile locale și locuitorii din localitățile aflate în albia majoră a râului Siret vor fi informați operativ, astfel încât să poată lua măsurile necesare pentru protecția proprie.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe