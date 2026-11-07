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Social· 2 min citire
Alertă falsă de inundații în Brăila și Galați. ISU explică eroarea
Ro-Alert/ Arhivă foto
Un mesaj de avertizare privind deversarea controlată a Barajului Reconstrucția, de pe râul Bistrița, din județul Neamț, a fost transmis din greșeală sâmbătă, 7 noiembrie, și populației din județele Brăila și Galați. Reprezentanții ISU Brăila și ISU Galați exlică la unison cum s-a produs eroare.
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