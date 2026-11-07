Panică într-un bloc din Târgoviște după o explozie: o femeie a ajuns la spital, iar mai mulți locatari au fost evacuați

Alertă la Târgoviște, sâmbătă dimineață, după o explozie produsă într-un bloc din municipiu. O femeie a fost rănită și transportată la spital, în timp ce alți locatari s-au autoevacuat.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița au anunțat că pompierii au fost solicitați să intervină sâmbătă, în jurul orei 05:00, după o explozie produsă într-un bloc de locuințe din Târgoviște, potrivit dbonline.
La fața locului au fost mobilizate echaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și un echipaj SMURD.
În urma incidentului, o femeie de 56 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital, conștientă, cu arsuri pe față și la nivelul membrelor.
„Două persoane au fost evacuate de la etajul al patrulea al imobilului, iar alte șase persoane s-au autoevacuat”, au precizat pompierii.
Explozia nu a fost urmată de incendiu.