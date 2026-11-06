Fenomentul Black Friday: De unde a pornit și cum a cucerit România

A început goana pentru cumpărăturile de Black Friday. Magazinele mari se laudă că au primit comenzi de peste 500 de milioane de lei încă din primele trei ore în care au aplicat reducerile. Tradiția de Black Friday împlinește 15 ani de când a fost adusă în țara noastră. Un material marca Realitatea PLUS despre originea fenomenului, evoluția sa, dar și pericolele la care se pot expune clienții.
Black Friday, fenomenul care atrage milioane de cumpărători
Aglomerație în magazine, site-uri suprasolicitate și reduceri care atrag milioane de cumpărători. Asta înseamnă Black Friday, în 2026.
Tradiția își are, însă, originile în Statele Unite ale Americii. Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1869, pentru a marca o prăbușire istorică a bursei. Un secol mai târziu, patronul unui lanț de magazine i-a cerut președintelui de la acea vreme să mute mai devreme ziua Recunoștinței. Motivul era unul simplu. De a crește intervalul de timp până la Crăciun și a maximiza astfel și vânzările de sărbători.
„Vinerea de imediat după ziua recunoștinței, ziua recunoștinței e într-o joi, ultima joi de noiembrie. Toată lumea se ducea la cumpărături. Era un weekend prelungit. Și cei din Philadelphia, poliția, autoritățile au denumit Black Friday ziua respectivă că era un trafic greu de gestionat” a explicat sociologul Bogdan Ficeac
În încercarea de a schimba percepția publică nefavorabilă, comercianții au încercat inițial să redenumească ziua „Big Friday”. Tentativa a eșuat. Publicul a refuzat noul nume. În acel moment, retailerii au recurs la o altă strategie: au păstrat termenul, dar l-au asociat cu ceva pozitiv - reducerile. Iar odată cu dezvoltarea comerțului online, fenomenul a depășit granițele Americii.
Cum a ajuns Black Friday în România
În România, Black Friday a fost introdus în 2011, însă nu a fost așa cum se așteptau comercianții.
„La început am luat diverse produse la care am negociat ceva cu furnizorii, ne au dat niște suport și am pus într-un preț mai bun intr- o cantitate limitată și le am dat drumul, doar pentru că sistemele pe care le aveam la momentul respectiv au crăpat foarte repede și am vândut mult peste stocul pe care il aveam alocat și am avut diverse alte probleme si blocaje. Primul Black friday a fost un dezastru. Nu a fost nici o experiență foarte bună pentru clienți. Dar am văzut un interes fantastic și mi am dat seama că e mult potențial aici. Am luat toate lecțiile învățate, am lucrat la ele, am planificat din ce în ce mai bine, și chiar a ajuns un fenomen național care pe urmă a fost preluat, au luat toți retailerii, unii l-au făcut tot anul”, a povestit Iulian Stanciu, fostul patron eMag în cadrul unui podcast.
Însă cel mai marcant moment a avut loc în 2014, când, dintr-o eroare uriașă de sistem, mai multe produse au fost reduse cu 99%. Timp de 3 ore, telefoanele, televizoarele și tabletele au putut fi cumpărate chiar și cu 1 leu.
Astfel de scăpări nu au făcut însă decât să amplifice fenomenul. Iar amploarea lui se vede și în statistici. Datele arată că 7 din 10 români își pun deoparte măcar 2.000 de lei pentru a-i cheltui de Black Friday.
Strategiile comercianților și capcanele reducerilor
În spatele acestor rezultate se află și o strategie de marketing bazată pe psihologia consumatorului. Mesaje precum „ofertă limitată”, „ultimele produse în stoc” sau „reduceri de până la 70%” creează un sentiment de urgență.
„Plăcerea vine ca un fel de recompensă pentru faptul că, uite, am reușit să prind și eu ceva” a mai spus Bogdan Ficeac.
Doar că nu orice ofertă e și chilipir. Unii comercianți profită de naivitatea clienților și umflă prețurile înainte de a-l reduce pentru Black Friday. Astfel, un produs la ofertă ajunge să coste chiar mai mult decât înainte.
Proteste împotriva consumului excesiv de Black Friday
Black Friday generează controverse și dincolo de prețuri. În fiecare an, videoclipurile cu oameni care se bat pentru produse fac înconjurul lumii.
Ca reacție la consumul excesiv, au apărut și mișcări de protest. Una dintre cele mai cunoscute este Buy Nothing Day, prin care oamenii sunt încurajați să nu cumpere nimic timp de 24 de ore, pentru a descuraja risipa și a proteja mediul. Și în Franța sunt astfel de proteste, prin care activiștii blochează intrările magazinelor.
În ciuda controverselor, Black Friday continuă să fie și azi un fenomen popular în întreaga lume.