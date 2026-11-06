Fenomentul Black Friday: De unde a pornit și cum a cucerit România

Publicat 7 nov. 2026, 00:02 Sursă Realitatea PLUS

A început goana pentru cumpărăturile de Black Friday. Magazinele mari se laudă că au primit comenzi de peste 500 de milioane de lei încă din primele trei ore în care au aplicat reducerile. Tradiția de Black Friday împlinește 15 ani de când a fost adusă în țara noastră. Un material marca Realitatea PLUS despre originea fenomenului, evoluția sa, dar și pericolele la care se pot expune clienții.

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