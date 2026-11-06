Românii au dat în judecată Casa de Pensii, după recalculare. Câți au avut câștig de cauză

Publicat 6 nov. 2026, 17:35 Sursă Realitatea PLUS

Aproape 62.000 de litigii au fost deschise împotriva caselor teritoriale de pensii după recalcularea din 2024. Peste 30% dintre pensionarii care au apelat la judecători au obținut câștig de cauză, iar nemulțumirile vizează atât sumele stabilite, cât și modul în care au fost aplicate prevederile noii legi.

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