După incidentul Wizz Air, o nouă alertă cu bombă la Otopeni. Avion KLM, verificat de SRI

Aeroportul Henri Coandă din București a fost vizat de alte două amenințări cu bombă, joi seară, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Român de Informații (SRI). Noile alerte vin după alte incidente similare înregistrate în cursul aceleiași zile.
O nouă amenințare cu bombă a vizat Aeroportul Internațional Otopeni, joi seară. De această dată, alerta privește o aeronavă KLM care urma să ajungă la Tel Aviv, cu escală în România. Piloții au solicitat efectuarea unor verificări pirotehnice, după ce au fost informați despre existența unei amenințări, a transmis Serviciul Român de Informații (SRI).
Potrivit reprezentanților instituției, este vorba despre una dintre cele două noi amenințări semnalate în cursul serii, după incidentele înregistrate anterior pe Aeroportul Otopeni.
Echipajul aeronavei KLM a fost informat despre situație, în condiții similare celor din cazul cursei Wizz Air, vizată de o amenințare cu bombă în cursul aceleiași zile.
„Mai sunt două amenințări asemănătoare cu cele de azi pentru Aeroportul Otopeni. Una vizează un zbor KLM – Tel Aviv, care are escală în România. Piloții au fost informați că a fost o amenințare, ca în cazul Wizz”, au precizat reprezentanții SRI.
SRI: Amenințarea la adresa avionului KLM ar fi falsă
Deși verificările sunt necesare, evaluarea preliminară a Serviciului Român de Informații indică faptul că amenințarea nu ar avea un fundament real.
Cu toate acestea, piloții au decis să solicite un control pirotehnic, după ce au discutat situația cu reprezentanții companiei aeriene. Decizia a fost luată în contextul destinației cursei și al informațiilor primite despre posibila amenințare.
„Evaluarea noastră este că aceasta este falsă, dar piloții, după ce și-au consultat compania și având în vedere destinația, au cerut control pirotehnic”, au explicat reprezentanții SRI.
Ce verificări vor face autoritățile la avionul KLM
În urma solicitării echipajului, autoritățile vor declanșa procedurile de securitate aplicate și în cazul aeronavei Wizz Air care a fost vizată de o amenințare similară.
Controlul va include verificarea pasagerilor, a bagajelor transportate în cala avionului și a aeronavei propriu-zise, pentru a stabili dacă există vreun obiect suspect sau un posibil pericol la bord.
SRI a confirmat că măsurile vor urma același protocol de securitate utilizat în cazul incidentului anterior.
„Se vor aplica aceleași măsuri ca la Wizz. Procedura de verificare a pasagerilor, bagajelor de cală și aeronavei”, au transmis reprezentanții instituției.
Noile amenințări se înscriu într-o serie de incidente care au vizat Aeroportul Otopeni în cursul zilei de joi și care au determinat autoritățile să intensifice verificările de securitate.