După incidentul Wizz Air, o nouă alertă cu bombă la Otopeni. Avion KLM, verificat de SRI

Publicat 5 nov. 2026, 23:35 Actualizat 5 nov. 2026, 23:37

Aeroportul Henri Coandă din București a fost vizat de alte două amenințări cu bombă, joi seară, potrivit informațiilor transmise de Serviciul Român de Informații (SRI). Noile alerte vin după alte incidente similare înregistrate în cursul aceleiași zile.

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