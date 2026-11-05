Metroul din București, în pragul unei crize. Lipsesc 450 de milioane de lei, instalațiile sunt din 1978, iar mecanicii sunt epuizați

Publicat 5 nov. 2026, 17:24 Sursă Agerpres

Metrorex se confruntă cu un deficit de finanțare de 450 de milioane de lei în 2026 și cu peste 1.000 de posturi neocupate. Sindicaliștii avertizează asupra riscurilor pentru siguranța circulației trenurilor și reclamă mii de ore suplimentare și concedii restante

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