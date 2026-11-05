Metroul din București, în pragul unei crize. Lipsesc 450 de milioane de lei, instalațiile sunt din 1978, iar mecanicii sunt epuizați
Metroul din București, în pragul unei crize.
Metrorex se confruntă cu un deficit de finanțare de 450 de milioane de lei în 2026 și cu peste 1.000 de posturi neocupate. Sindicaliștii avertizează asupra riscurilor pentru siguranța circulației trenurilor și reclamă mii de ore suplimentare și concedii restante
Situația financiară și lipsa angajaților pun presiune tot mai mare asupra Metrorex, unde deficitul de finanțare a ajuns la 40% în 2026. Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM) atrage atenția că societatea are nevoie de încă 450 de milioane de lei pentru a acoperi necesarul financiar, în timp ce peste 1.000 de posturi sunt neocupate.
Datele au fost prezentate într-un comunicat de presă transmis joi către Agerpres, în care reprezentanții angajaților descriu problemele cu care se confruntă transportul subteran din Capitală. Sindicaliștii reclamă atât lipsa banilor, cât și insuficiența personalului din structurile esențiale pentru funcționarea circulației trenurilor.
Peste 1.000 de posturi lipsă la metrou. Situație dificilă în dispeceratul care coordonează circulația
Potrivit USLM, deficitul de personal al Metrorex este de 20%, ceea ce înseamnă că mai mult de 1.000 de locuri de muncă nu sunt ocupate. Unele dintre cele mai mari probleme sunt semnalate chiar în structurile care au responsabilități directe în coordonarea traficului de metrou.
Sindicaliștii atrag atenția asupra situației de la Regulatorul de Circulație, unde numărul angajaților este sub necesarul stabilit pentru desfășurarea activității.
„Deficitul de finanțare, în 2026, este de 40%, lipsesc 450.000.000 lei. Deficitul de personal este de 20%, lipsesc peste 1.000 de posturi. Numai la Regulatorul de Circulație, acolo unde lucrează operator, dintr-un necesar de 54 sunt doar 43 de posturi ocupate. La Secția care face posibilă circulația trenurilor de metrou, lipsa de personal este uriașă: dintr-un număr de 70 de puncte de conducere centralizată a circulației funcționează doar 25, restul au activitatea suspendată”, se precizează în comunicatul organizației sindicale.
Astfel, din cele 54 de posturi necesare la Regulatorul de Circulație, numai 43 sunt ocupate, iar în cazul punctelor de conducere centralizată a circulației, doar 25 din totalul de 70 mai sunt funcționale. Celelalte 45 au activitatea suspendată, conform datelor prezentate de USLM.
Peste 10.000 de ore suplimentare în fiecare lună. Mecanicii au mii de zile de concediu restante
Problemele de personal se reflectă și în programul angajaților care asigură funcționarea metroului. Conform reprezentanților sindicali, la nivelul companiei se acumulează lunar peste 10.000 de ore suplimentare, în condițiile în care numărul salariaților disponibili nu acoperă necesarul de activitate.
Potrivit USLM, mecanicii de tren au acumulat peste 6.000 de zile de concediu de odihnă neefectuate, situație care le afectează capacitatea de recuperare și le provoacă o stare accentuată de oboseală. Sindicaliștii avertizează asupra consecințelor acestui volum de muncă, precizând că restanțele la concedii reprezintă un factor care contribuie la epuizarea personalului, „fapt ce generează o oboseală cronicizată a acestora”.
Sindicaliștii avertizează asupra riscurilor pentru siguranța călătorilor
Reprezentanții angajaților susțin că problemele acumulate în ultimii ani, pe fondul măsurilor de austeritate, au creat vulnerabilități în activitatea de zi cu zi a metroului bucureștean. Aceștia atrag atenția că deficitul financiar și lipsa personalului nu sunt doar probleme administrative, ci pot avea consecințe asupra siguranței transportului subteran.
USLM precizează că nu urmărește să provoace panică în rândul călătorilor, însă consideră necesar ca publicul să fie informat despre riscurile pe care le presupune situația actuală.
„Nu vrem să speriem pe nimeni, dar atragem atenția asupra riscurilor și pericolelor care există în activitatea de zi cu zi a metroului bucureștean. Acești ultimi ani de austeritate au creat riscuri imense în asigurarea siguranței transportului”, susțin sindicaliștii.
Instalațiile de la metrou au peste 30 de ani. Unele datează din 1978
Pe lângă lipsa finanțării și a angajaților, USLM semnalează și vechimea infrastructurii tehnice utilizate pentru funcționarea metroului din București.
Potrivit organizației sindicale, instalațiile din subteran au o vechime de peste 30 de ani, iar unele dintre acestea datează chiar din 1978.
Această situație este prezentată de reprezentanții angajaților în contextul problemelor financiare și al deficitului de personal cu care se confruntă Metrorex în 2026.
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