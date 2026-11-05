Mesaj șocant transmis de Oana Lis. Ce a putut să spună despre Viorel, în timp ce Bucureștiul îngheață
Mesaj șocant transmis de Oana Lis.
Oana Lis și-a amuzat urmăritorii cu o fotografie neașteptată în care apare Viorel Lis, însoțită de o glumă despre frigul din București. Postarea a adunat reacții în mediul online.
Oana Lis a găsit din nou o modalitate de a-și distra comunitatea din mediul online, de această dată cu o glumă despre frigul care s-a instalat în București. Soția fostului primar general al Capitalei a publicat pe Facebook o fotografie în care Viorel Lis apare acoperit în întregime de plapumă, alături de o descriere care i-a făcut pe mulți să zâmbească.
„E frig azi, Viorel s-a ascuns în sarcofag”, a scris Oana Lis în dreptul imaginii, făcând haz de situația din locuință.
Fotografia și replica ironică au atras atenția urmăritorilor cuplului, care s-au amuzat de comparația făcută de aceasta. Postarea a fost remarcată atât de cei care îi urmăresc de multă vreme pe cei doi, cât și de internauții surprinși de umorul negru al Oanei.
Internauții au reacționat imediat la fotografia cu Viorel Lis
Reacțiile nu au întârziat să apară, iar urmăritorii Oanei Lis s-au întrecut în replici amuzante. Unii au remarcat chiar și un detaliu din fotografia publicată, în timp ce alții au apreciat faptul că cei doi reușesc să facă haz de necaz și să păstreze umorul chiar și în momentele mai dificile.
„Maică, i-a rămas un dejted afară”
„Exact, dacă nici tu ne faci să zâmbim măcar, ai simțul umorului. Ce să facem, mai și facem haz de necaz, ieșim un pic din rutină!”
„Am mai spus și mă repet… Indiferent de situație știți să zâmbiți și să faceți haz de necaz. Înainte de toate medicinile .. simțul umorului este pe primul loc și prelungește viața. Felicitări! Asta e o trăsătură a românului....face haz de necaz”
„Jucați ascunsa? Tu caldă, el rece, cum este viața asta”
Oana și Viorel Lis, împreună de aproximativ 25 de ani
Dincolo de glumele pe care le împărtășește cu urmăritorii săi, Oana Lis și Viorel Lis au construit o relație care durează de decenii. Cei doi locuiesc într-un apartament de bloc cu trei camere din București, o locuință modestă, despre care fostul edil a vorbit în mai multe rânduri.
În urmă cu câțiva ani, Viorel Lis explica faptul că nu a ajuns să strângă averi în perioada în care s-a aflat la conducerea Primăriei Capitalei. Fostul primar a făcut chiar o declarație despre locuința în care trăiește, referindu-se la dimensiunile și condițiile modeste ale acesteia.
„Când am plecat din primărie, a fost o categorie de oameni care nu mă mai băgau în seamă. Unii, din invidie, mai ales rudele, nu mai vorbesc cu mine. Vezi, Doamne, ce am făcut eu, ce am ajuns. Dacă mă îmbogățeam, nu stăteam în cămăruța asta”, declara Viorel Lis.
Frigul și facturile la energie, o altă problemă pentru familia Lis
Gluma publicată de Oana Lis vine într-un moment în care temperaturile scăzute au început să se resimtă tot mai mult în Capitală. Nici situația furnizării agentului termic nu este lipsită de probleme, numeroase blocuri din București confruntându-se cu întreruperi sau furnizarea deficitară a căldurii.
Potrivit datelor disponibile joi, 5 noiembrie, peste 1.600 de blocuri din Capitală figurau fără căldură, pe fondul problemelor din rețeaua de termoficare.
Pentru familia Lis, încălzirea locuinței reprezintă și o provocare financiară. Oana Lis și-a exprimat nemulțumirea în legătură cu ultima factură la energia electrică, în valoare de aproximativ 330 de lei. Soția fostului edil a explicat că suma este ridicată în condițiile în care nu folosise nici aerul condiționat, nici caloriferul electric.
Aceasta a precizat că va fi nevoită să recurgă la surse suplimentare de încălzire dacă temperaturile vor continua să scadă, întrucât nu își poate lăsa soțul să stea în frig.
„Ce nervi am, a venit factura de lumina vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dat drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, că îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”, a scris Oana Lis pe Facebook, miercuri seară, 4 noiembrie.
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