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Tentativă de răpire în Caracal? Un copil de 11 ani ar fi fost abordat de necunoscuți, pe stradă: Poliția a deschis dosar penal

Captură video Facebook Laurențiu Pătran

Captură video Facebook Laurențiu Pătran

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 nov. 2026, 10:49

Un incident care a stârnit îngrijorare în Caracal este, în prezent, anchetat de polițiștii din Olt. Un copil de 11 ani ar fi fost abordat pe stradă de ocupanții unei mașini, persoane necunoscute, care i-ar fi propus să îl ducă la Craiova. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat autoturismul și persoanele implicate și au deschis un dosar penal pentru tentativă de lipsire de libertate.

Ce spun polițiștii despre incidentul din Caracal

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a precizat că o sesizare în acest sens a fost făcută printr-un apel la 112, pe 1 noiembrie, în jurul orei 14:20.

La data de 1 noiembrie 2026, în jurul orei 14:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caracal au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un minor, în vârstă de 11 ani, în timp ce se afla pe strada Craiovei din municipiul Caracal, ar fi fost abordat de ocupanții unui autoturism, care i-ar fi propus să îl transporte în municipiul Craiova

a transmis IPJ Olt.

În urma sesizării, polițiștii au început verificările și au reușit să identifice autoturismul și persoanele care se aflau în acesta. De asemenea, după analizarea imaginilor video puse la dispoziția anchetatorilor, a fost deschis un dosar penal.

În urma activităților desfășurate și a analizării imaginilor video puse la dispoziția polițiștilor, în cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal

au precizat reprezentanții IPJ Olt.

Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.

Reacția autorităților locale

În urma informațiilor apărute în mediul online, Laurențiu Pătran - viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Caracal - a declarat că a luat legătura cu familia minorului pentru a verifica situația și pentru a se asigura că acesta este în afara oricărui pericol, relatează publicația locală Gazeta Nouă.

În urmă cu 3 zile, în municipiul nostru, a avut loc un incident în care siguranța unui copil pare că a fost pusă în pericol. Am aflat despre această situație din mediul online și am luat imediat legătura cu familia copilului pentru a afla mai multe detalii și pentru a mă asigura că acesta este în afara oricărui pericol

a declarat Laurențiu Pătran.

Acesta a precizat că a contactat conducerea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt și pe cea a Poliției Municipiului Caracal, solicitând verificarea cazului.

În urma discuțiilor cu familia, am contactat conducerea IPJ Olt și a Poliției Municipiului Caracal, solicitând ca situația să fie tratată cu maximă responsabilitate. Am primit asigurări că instituțiile abilitate au demarat procedurile legale încă de la momentul sesizării și că sunt întreprinse toate demersurile necesare pentru clarificarea împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul

a explicat viceprimarul cu atribuții de primar.

Viceprimarul a transmis că siguranța copiilor și a familiilor din Caracal rămâne o prioritate pentru autoritățile locale.

Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat și împrejurările în care minorul de 11 ani a fost abordat.

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