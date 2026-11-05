Tentativă de răpire în Caracal? Un copil de 11 ani ar fi fost abordat de necunoscuți, pe stradă: Poliția a deschis dosar penal

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 nov. 2026, 10:49

Un incident care a stârnit îngrijorare în Caracal este, în prezent, anchetat de polițiștii din Olt. Un copil de 11 ani ar fi fost abordat pe stradă de ocupanții unei mașini, persoane necunoscute, care i-ar fi propus să îl ducă la Craiova. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat autoturismul și persoanele implicate și au deschis un dosar penal pentru tentativă de lipsire de libertate.

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