Tentativă de răpire în Caracal? Un copil de 11 ani ar fi fost abordat de necunoscuți, pe stradă: Poliția a deschis dosar penal

Un incident care a stârnit îngrijorare în Caracal este, în prezent, anchetat de polițiștii din Olt. Un copil de 11 ani ar fi fost abordat pe stradă de ocupanții unei mașini, persoane necunoscute, care i-ar fi propus să îl ducă la Craiova. În urma verificărilor, oamenii legii au identificat autoturismul și persoanele implicate și au deschis un dosar penal pentru tentativă de lipsire de libertate.
Ce spun polițiștii despre incidentul din Caracal
Inspectoratul de Poliție Județean Olt a precizat că o sesizare în acest sens a fost făcută printr-un apel la 112, pe 1 noiembrie, în jurul orei 14:20.
În urma sesizării, polițiștii au început verificările și au reușit să identifice autoturismul și persoanele care se aflau în acesta. De asemenea, după analizarea imaginilor video puse la dispoziția anchetatorilor, a fost deschis un dosar penal.
Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.
Reacția autorităților locale
În urma informațiilor apărute în mediul online, Laurențiu Pătran - viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Caracal - a declarat că a luat legătura cu familia minorului pentru a verifica situația și pentru a se asigura că acesta este în afara oricărui pericol, relatează publicația locală Gazeta Nouă.
Acesta a precizat că a contactat conducerea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt și pe cea a Poliției Municipiului Caracal, solicitând verificarea cazului.
Viceprimarul a transmis că siguranța copiilor și a familiilor din Caracal rămâne o prioritate pentru autoritățile locale.
Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat și împrejurările în care minorul de 11 ani a fost abordat.