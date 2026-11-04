Dezitec aduce în România detergenți profesionali premium din Italia, pentru locuințe și afaceri
Detergenți profesionali premium / Sursă foto: dezitec.ro
Dezitec, magazin online care livrează în toată România, oferă o gamă variată de detergenți profesionali fabricați în Italia, potriviți atât pentru curățenia în propria locuință, cât și pentru întreținerea birourilor sau a spațiilor comerciale.
Preocupați de importarea produselor care să te ajute la obținerea unui spațiu bine igienizat, Dezitec are în vedere furnizarea produselor pentru curățarea diferitelor încăperi sau suprafețe și a echipamentelor menite să îți ușureze munca. Începând cu variantele de detergent de rufe profesional, oferta de produse cuprinde detergenți destinați curățeniei podelelor, bucătăriei, băii și ustensile precum mănuși, mopuri și alte obiecte indispensabile curățeniei.
Variată este și gama produselor ecologice, cuprinzând produse pentru curățarea podelei, a vaselor sau a rufelor, acestea aflându-se în categoria eco-friendly, potrivită pentru toți cei preocupați de utilizarea responsabilă și de ingredientele folosite în prepararea detergenților.
4 categorii de produse Dezitec pentru curățenia locuințelor și spațiilor profesionale
1. Detergenți profesionali de rufe
Oricine este preocupat de curățenie știe că o igienă corespunzătoare începe cu propria persoană, respectiv cu hainele pe care le poartă. Dezitec propune o categorie largă de detergenți de rufe în care se găsesc produse pentru diferite țesături și necesități de curățare. În funcție de nevoi, puteți alege detergentul pentru țesături negre, albe sau colorate, dar vă puteți ghida și după nivelul de murdărie al materialului. Pentru eliminarea mirosurilor neplăcute, Dezitec aduce în atenția clienților detergentul OdorBlok, dar și detergenți de rufe profesionali parfumați, disponibili în mai multe variante.
2. Dispensere de hârtie
Pentru menținerea igienei în locurile publice sau la locul de muncă, indiferent că este vorba de un birou, restaurant, școală sau spital, un dispenser de hartie nu ar trebui să lipsească. Tehnologia modernă a dispenserelor, fără contact, permite accesul ușor și sigur la șervețelele de hârtie, ferind utilizatorii de orice contact inutil.
Un alt avantaj al utilizării dispenserelor de hârtie constă în tipul de funcționare, prin care consumul este redus și risipa este prevenită. Ușor de întreținut, dispenserele de hârtie sunt alegerea ideală pentru locurile în care curățenia este prioritară.
3. Degresanți pentru podea
Aspectul podelei este crucial în ceea ce ține de igienă și înfățișarea unei încăperi. Indiferent că sunteți preocupat de curățarea podelelor din propria locuință, din restaurant sau din birou, gama Dezitec cuprinde produse pentru igienizarea corectă și eficientă a podelelor. Gama de detergenți Dezitec pentru podele produse destinate curățării parchetului sau a gresiei din propria casă, dar și pentru curățarea calcarului sau a cimentului după finalizarea unei lucrări de construcție.
În hale sau bucătării profesionale se recomandă detergenți precum Grek OK și Grinta, eficienți în igienizarea spațiilor intens utilizate.
4. Lavete din microfibră
Dezitec nu se ocupă doar cu furnizarea de detergenți profesionali, magazinul online prezentând și multiple opțiuni în materie de accesorii și echipamente de mare ajutor în menținerea unui spațiu curat. Un astfel de accesoriu este laveta din microfibră, realizată din materiale precum poliesterul sau nailonul, prelucrate astfel încât să se obțină o structură diferită de cea a lavetei clasice, aceasta fiind densă.
Se recomandă utilizarea lavetei din microfibră pentru ștergerea suprafețelor delicate, întrucât materialul fin și dens permite igienizarea sigură a acestor suprafețe.
Întrebări frecvente
Cum pot achiziționa produse din magazinul Dezitec? Dezitec funcționează exclusiv online, astfel încât o achiziție poate avea loc prin selectarea produselor în coșul de cumpărături și urmărirea pașilor prin care completați adresa, modul de expediere și cel prin care se realizează plata.
Cum aleg produsele potrivite pentru tipul de suprafață pe care urmează să îl utilizez? Alegerea produsului potrivit nu este dificilă, deoarece pe site-ul magazinului puteți vizualiza categoriile detergenților: pentru podele dure, pentru covoare, pentru rufe etc. Nu vă rămâne decât să verificați eticheta produsului pentru a vă asigura că se potrivește nevoilor dumneavoastră, să îl adăugați în coș și să plasați comanda.
În final
Produsele profesionale de curățenie oferite de Dezitec sunt apreciate și recomandate de clienții care le-au utilizat în igienizarea locuinței sau a locurilor publice. Iată doar una din recenzii: „Produse de calitate exceptionala la super preturi, casa straluceste si miroase superb. Produsele pentru bucatarie si baie sunt preferatele mele, aproape curata singure trebuie doar sa le aplici!” (recenzia poate fi vizualizată aici: https://share.google/55kwFJ1EYv2nHLHz6)
Detergenții profesionali pot fi utilizați și pentru întreținerea locuințelor, nu doar în spațiile comerciale. Printre criteriile care pot influența alegerea acestora se numără formulele specializate, posibilitatea diluării anumitor produse și costul raportat la numărul de utilizări.
Indiferent dacă sunt achiziționați pentru uz casnic sau profesional, detergenții trebuie aleși în funcție de suprafețele care necesită curățare și de instrucțiunile producătorului. Gama disponibilă prin Dezitec oferă exemple de produse destinate ambelor contexte de utilizare.
Date de contact:
0749 768 217
depozit: Aleea Dumbrăvii 10, 720152 Suceava
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