Biroul de Credit: cum afli dacă ești înscris și cum ieși de pe listă
Foto cu rol ilustrativ
Biroul de Credit este una dintre bazele de date consultate de bănci și instituții financiare nebancare atunci când analizează cererile de împrumut. O întârziere la plata ratelor poate influența șansele de a obține un credit nou, însă înscrierea în sistem nu înseamnă că accesul la finanțare este blocat definitiv.
Persoanele fizice au dreptul să verifice gratuit informațiile înregistrate pe numele lor și să solicite corectarea sau ștergerea datelor atunci când există motive întemeiate. Iată ce trebuie să știi despre raportul Biroului de Credit, perioada de păstrare a restanțelor și pașii pe care îi poți urma dacă ai fost raportat.
Ce este Biroul de Credit
Biroul de Credit S.A. este o companie privată care administrează un sistem de evidență a informațiilor despre creditele persoanelor fizice. La această bază de date transmit informații băncile, instituțiile financiare nebancare și ceilalți participanți care au încheiat contracte cu Biroul de Credit.
Instituțiile financiare pot verifica dacă un solicitant și-a plătit ratele la timp, dacă are datorii restante sau dacă a avut dificultăți în rambursarea unor împrumuturi.
Biroul de Credit nu acordă și nu respinge credite. Decizia aparține băncii sau Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN), care analizează raportul împreună cu veniturile solicitantului, gradul de îndatorare și propriile criterii de eligibilitate.
În sistem pot apărea atât informații pozitive, precum plata ratelor la scadență, cât și informații negative, cum sunt întârzierile la plată.
Ce informații sunt păstrate
Baza de date nu conține doar restanțele. Sunt înregistrate informații despre persoanele care au solicitat sau au obținut credite, inclusiv despre cele care au calitatea de codebitor sau garant.
Printre datele care pot apărea în raport se numără:
numele, prenumele și datele de identificare;
informații despre angajator;
tipul creditului și instituția care l-a acordat;
suma împrumutată, durata și soldul datorat;
ratele lunare și istoricul plăților;
sumele restante și numărul zilelor de întârziere;
restructurarea sau refinanțarea unui credit;
închiderea creditului și data ultimei plăți;
calitatea de codebitor sau garant;
numărul interogărilor efectuate de instituțiile participante.
Aceste informații sunt transmise de instituțiile participante, nu introduse direct de persoanele care solicită un raport. De aceea, dacă descoperi o eroare, trebuie să identifici creditorul care a raportat datele și să ceri verificarea acestora.
Cât timp rămân datele negative
Potrivit regulilor publicate de Biroul de Credit, fiecare înregistrare este păstrată timp de patru ani de la data evenimentului, indicată în raport drept data actualizării. După expirarea perioadei, informația este ștearsă automat din sistem.
Este important de reținut că achitarea restanței nu înseamnă ștergerea imediată a istoricului. Dacă ai întârziat cu plata ratelor și ulterior ai achitat datoria, raportul poate continua să arate că ai avut o restanță, dar și faptul că aceasta a fost plătită.
Interogările efectuate de participanți au o perioadă de păstrare diferită: șase luni.
Nu există o metodă legală prin care o înregistrare corectă să fie eliminată imediat doar pentru că persoana a achitat datoria sau dorește să obțină un nou împrumut. În schimb, poți cere rectificarea sau ștergerea datelor dacă acestea sunt incorecte ori dacă prelucrarea lor nu respectă condițiile legale.
Cum ceri raportul gratuit
Pentru a afla dacă ești înscris în Biroul de Credit, poți solicita documentul numit „Situația Înscrierii”. Acesta prezintă informațiile existente în baza de date pentru CNP-ul tău la momentul emiterii.
Cea mai simplă variantă este accesarea site-ului oficial, birouldecredit.ro. Portalul permite exercitarea gratuită a dreptului de acces la date, fără să fie nevoie să apelezi la intermediari sau la firme care promit ștergerea din evidențe.
Pașii sunt următorii:
Intră pe site-ul Biroului de Credit și accesează secțiunea pentru înrolare.
Creează un cont folosind o adresă personală de e-mail și o parolă.
Confirmă adresa de e-mail cu ajutorul codului primit.
Parcurge procedura de identificare, folosind codul de înrolare primit prin SMS sau în format tipărit, după caz.
Completează datele personale solicitate și finalizează crearea contului.
Autentifică-te în portal și trimite o solicitare pentru obținerea Situației Înscrierii.
Documentul este transmis în spațiul de lucru al utilizatorului sau la adresa de e-mail asociată contului.
Dacă nu poți folosi portalul, poți solicita accesul și printr-o cerere transmisă Biroului de Credit sau prin intermediul instituției financiare participante.
Creditul după o întârziere
O restanță raportată poate îngreuna obținerea unui nou împrumut, dar nu înseamnă automat că toate băncile îți vor respinge cererea. Fiecare instituție are propriile criterii de evaluare și poate lua în calcul venitul actual, vechimea restanței, valoarea datoriei, istoricul ulterior și gradul de îndatorare.
Dacă ai fost raportat, primul pas este să achiți restanța sau să discuți cu banca despre o soluție de restructurare, dacă nu poți plăti integral.
Dacă identifici o sumă greșită, o datorie care nu îți aparține sau o înregistrare care nu respectă condițiile de raportare, poți depune o cerere de rectificare ori ștergere. Solicitarea se transmite prin portalul Biroului de Credit, iar aceasta este analizată de instituția care a introdus informația contestată. Termenul obișnuit de soluționare este de cel mult o lună, cu posibilitatea prelungirii în situații justificate.
Dacă datele sunt corecte și au fost raportate legal, soluția este să achiți datoria și să aștepți expirarea perioadei de păstrare. Între timp, poți solicita un credit, însă aprobarea depinde de analiza instituției financiare.
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