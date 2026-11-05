Biroul de Credit: cum afli dacă ești înscris și cum ieși de pe listă

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 5 nov. 2026, 15:06

Biroul de Credit este una dintre bazele de date consultate de bănci și instituții financiare nebancare atunci când analizează cererile de împrumut. O întârziere la plata ratelor poate influența șansele de a obține un credit nou, însă înscrierea în sistem nu înseamnă că accesul la finanțare este blocat definitiv.

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