România, pregătită să găzduiască o prezență solidă a trupelor americane. Anunțul făcut de MAI

România și-a reafirmat disponibilitatea de a susține o prezență consistentă a militarilor americani pe teritoriul țării. Subiectul a fost discutat pe 5 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul întâlnirii dintre Marian Neacșu și Elbridge Colby, subsecretar pentru politici în Departamentul pentru Război al SUA.
România își reafirmă disponibilitatea de a găzdui o prezență solidă a trupelor americane pe teritoriul său, în contextul preocupărilor privind securitatea flancului estic al NATO și situația din regiunea Mării Negre. Mesajul a fost transmis joi, 5 noiembrie, de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, în cadrul unei întrevederi cu Elbridge Colby, subsecretar pentru politici în cadrul Departamentului pentru Război al Statelor Unite.
Discuțiile au avut loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne și au vizat cele mai recente evoluții de securitate din regiune, cooperarea bilaterală și continuarea progreselor în cadrul conceptului NATO 3.0.
România vrea să consolideze prezența militară americană pe flancul estic
În cadrul întâlnirii, oficialul român a reafirmat angajamentul țării noastre de a-și consolida poziția de partener al Statelor Unite în regiunea Mării Negre. Totodată, Marian Neacșu a subliniat că România este pregătită să își asume responsabilități suplimentare pentru securitatea flancului estic și pentru apărarea convențională a Europei.
În acest context, ministrul Afacerilor Interne a precizat că România este pregătită să sprijine o prezență solidă a trupelor americane pe teritoriul său, în interesul consolidării apărării și al securității celor două state.
Subiectul a fost discutat în cadrul unui schimb de opinii mai amplu, în care ambele părți au reiterat importanța consolidării cooperării strategice și a angajamentelor comune în domeniul apărării.
Hub de securitate la Marea Neagră, proiect dezvoltat împreună cu Bulgaria
Un alt subiect important al întrevederii a fost necesitatea unei strategii comune pe termen lung pentru regiunea Mării Negre. Marian Neacșu a evidențiat că această viziune trebuie să includă atât securitatea regională, cât și protejarea infrastructurilor critice și a rutelor comerciale de aprovizionare.
În acest context, ministrul a prezentat planurile României privind dezvoltarea, împreună cu Bulgaria, a viitorului Hub de securitate la Marea Neagră. Proiectul este gândit ca un instrument de consolidare a cooperării între statele din regiune și de îmbunătățire a schimbului de informații.
Discuțiile au vizat astfel și modalitățile prin care cooperarea regională poate contribui la gestionarea amenințărilor și la protejarea intereselor de securitate comune.
Rolul MAI în gestionarea crizelor și combaterea amenințărilor hibride
În cadrul întâlnirii a fost abordată și contribuția Ministerului Afacerilor Interne la menținerea securității naționale. Marian Neacșu a acordat o atenție deosebită capacității instituțiilor de a asigura continuitatea serviciilor esențiale, de a proteja populația și de a gestiona situațiile de criză.
Ministrul a subliniat că reziliența instituțională și capacitatea de reacție în fața amenințărilor hibride reprezintă componente importante ale angajamentelor de securitate asumate de România.
Întrevederea dintre Marian Neacșu și Elbridge Colby a reconfirmat importanța dialogului strategic dintre București și Washington, precum și interesul ambelor părți pentru dezvoltarea unei cooperări concrete, orientate spre consolidarea apărării și a rezilienței.