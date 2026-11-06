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Mașină mistuită de flăcări pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Imagini de la intervenția pompierilor

Incendiu mașină/ Foto: Facebook Accidente.com

Incendiu mașină/ Foto: Facebook Accidente.com

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 09:04

O mașină a fost cuprins de flăcări, vineri dimineață, 6 noiembrie, pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Din primele informații, mașina a ars în proporție de aproximativ 90%. Fumul gros putea fi văzut de la mare distanță, conform imagilor publicate în mediul online. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Focșani, care au intervenit cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Incidentul a fost semnalat în cursul dimineții de vineri, 6 noiembrie, iar imaginile cu autoturismul cuprins de flăcări au fost publicate și pe grupul public de Facebook Accidente.com.

Conform imaginilor, mașina - oprită pe banda din dreapta - este înconjurată de un nor dens de fum alb și gri, care se ridică deasupra carosabilului și se extinde pe o mare parte a șoselei. La fața locului intervin mai mulți salvatori, care încearcă să stingă incendiul.

Fumul dens pare să reducă semnificativ vizibilitatea conducătorilor auto care s-ar fi putut afla la acea oră în trafic, în zona în care a avut loc evenimentul rutier.

Incendiu mașină/ Foto: Facebook Accidente.com

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului izbucnit la un autoturism aflat pe Autostrada A7.

Pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani au intervenit în această dimineaţă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe Autostrada A7, la kilometrul 117

a transmis ISU Vrancea.

Ce s-a întâmplat cu mașina cuprinsă de incendiu pe A7

La locul intervenției au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor, dacă ar fi fost necesar. În urma incendiului, autoturismul a fost distrus în proporție de aproximativ 90%, spun pompierii.

Din fericire, potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, nu au fost înregistrate victime.

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