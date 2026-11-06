Mașină mistuită de flăcări pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Imagini de la intervenția pompierilor

O mașină a fost cuprins de flăcări, vineri dimineață, 6 noiembrie, pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Din primele informații, mașina a ars în proporție de aproximativ 90%. Fumul gros putea fi văzut de la mare distanță, conform imagilor publicate în mediul online. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Focșani, care au intervenit cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.
Incidentul a fost semnalat în cursul dimineții de vineri, 6 noiembrie, iar imaginile cu autoturismul cuprins de flăcări au fost publicate și pe grupul public de Facebook Accidente.com.
Conform imaginilor, mașina - oprită pe banda din dreapta - este înconjurată de un nor dens de fum alb și gri, care se ridică deasupra carosabilului și se extinde pe o mare parte a șoselei. La fața locului intervin mai mulți salvatori, care încearcă să stingă incendiul.
Fumul dens pare să reducă semnificativ vizibilitatea conducătorilor auto care s-ar fi putut afla la acea oră în trafic, în zona în care a avut loc evenimentul rutier.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului izbucnit la un autoturism aflat pe Autostrada A7.
Ce s-a întâmplat cu mașina cuprinsă de incendiu pe A7
La locul intervenției au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor, dacă ar fi fost necesar. În urma incendiului, autoturismul a fost distrus în proporție de aproximativ 90%, spun pompierii.
Din fericire, potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, nu au fost înregistrate victime.