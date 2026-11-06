Mașină mistuită de flăcări pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Imagini de la intervenția pompierilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 09:04

O mașină a fost cuprins de flăcări, vineri dimineață, 6 noiembrie, pe Autostrada A7, în județul Vrancea. Din primele informații, mașina a ars în proporție de aproximativ 90%. Fumul gros putea fi văzut de la mare distanță, conform imagilor publicate în mediul online. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Focșani, care au intervenit cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

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