Pensii mai mari în 2027? Ce se întâmplă cu indexarea și salariul minim de 5.000 de lei. Anunțul premierului Niculescu
Foto/Arhivă
Premierul Luca Niculescu vorbește despre majorarea pensiilor și creșterea salariului minim, însă evită să avanseze un procent concret. Ce planuri are Guvernul pentru 2027 și ce obstacole ar putea întârzia aceste măsuri?
Premierul Luca Niculescu a făcut precizări despre indexarea pensiilor în 2027 și posibilitatea majorării salariului minim la 5.000 de lei. Șeful Guvernului spune că va exista o creștere a pensiilor anul viitor, însă procentul nu poate fi stabilit deocamdată, fiind necesară o analiză a resurselor bugetare și a situației economice.
În ceea ce privește salariul minim, premierul a anunțat că discuțiile cu sindicatele au început și vor continua în perioada următoare. O decizie privind valoarea majorării ar putea fi comunicată după următoarea reuniune și după analiza tuturor datelor economice.
Luca Niculescu: Pensiile vor crește în 2027, dar procentul nu a fost stabilit
Întrebat dacă pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027 și la ce procent ar putea ajunge indexarea, premierul Luca Niculescu a declarat că pensionarii vor beneficia de o creștere anul viitor, însă nu poate avansa în acest moment o valoare exactă.
„Va exista o mărire în 2027. Nu pot să spun până nu avem toate cifrele de care vorbeam. Sperăm cât mai repede, suntem într-o situație încă destul de complexă”, a declarat premierul.
Acesta a explicat că Guvernul trebuie să analizeze toate resursele disponibile înainte de a anunța procentul de majorare, astfel încât angajamentele asumate să poată fi respectate.
Banii din PNRR ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar
Premierul Luca Niculescu a vorbit și despre fondurile europene și despre importanța recuperării unei părți cât mai mari din banii alocați României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Cu cât mai mulți bani din fonduri europene sunt, cu atât mai mic va fi deficitul”, a afirmat șeful Guvernului.
Acesta a precizat că există în continuare discuții între mai mulți actori implicați și că autoritățile încearcă să recupereze cât mai multe dintre fondurile europene disponibile.
Premierul a evitat să avanseze o sumă concretă, precizând că nu dorește să ofere cifre care ulterior nu ar putea fi confirmate.
Salariul minim de 5.000 de lei. Ce spune premierul despre majorare
O altă temă importantă abordată de premier a fost posibilitatea creșterii salariului minim la 5.000 de lei.
Luca Niculescu a confirmat că discuțiile cu sindicatele au început și că o nouă reuniune va fi convocată în perioada următoare. La finalul acestor consultări, Guvernul ar urma să poată comunica mai clar nivelul majorărilor salariale.
Întrebat dacă există garanția că salariile vor crește, acesta a precizat că un răspuns va putea fi oferit după încheierea discuțiilor și după primirea raportului relevant.
„Nu vreau să dau cifre de care nu vom reuși să ne ținem”, a subliniat Luca Niculescu.
Guvernul caută un echilibru între majorări și reducerea deficitului
Premierul a explicat că deciziile privind pensiile și salariile nu depind exclusiv de Guvern, fiind necesară luarea în calcul a situației economice, a deficitului bugetar și a măsurilor de fiscalizare.
Acesta a avertizat și asupra riscurilor pe care le-ar presupune intrarea României în categoria de rating nerecomandată investițiilor, cunoscută drept „junk”.
În același timp, șeful Executivului a subliniat că autoritățile trebuie să țină cont de dificultățile cu care se confruntă populația.
Luca Niculescu: Guvernul va analiza și diferențele salariale din companii
Premierul a abordat și problema diferențelor mari de salarizare din unele companii, precizând că autoritățile vor trebui să facă distincții între situațiile existente.
Acesta a atras atenția că există companii în care anumite niveluri de remunerare nu sunt justificate.
„Acum va trebui să facem și diferențieri între companii, dar sunt unele companii unde nu se justifică sumele”, a declarat Luca Niculescu, făcând referire la salarii cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro.
În perioada următoare, discuțiile dintre Guvern și sindicate vor continua, iar deciziile privind indexarea pensiilor în 2027 și majorarea salariului minim vor depinde de resursele bugetare disponibile și de rezultatele analizelor economice.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News