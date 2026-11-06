Alertă RO-Alert în nordul și estul județului Tulcea, în noaptea de joi spre vineri. Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, în noaptea de joi spre vineri, 5 spre 6 noiembrie, pe fondul atacurilor lansate de forțele rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizând însă că alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:41.
Potrivit unei informări remise de Ministerului Apărării Naționale (MApN), atacurile rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene din apropierea graniței cu România au determinat autoritățile să activeze măsurile de avertizare a populației din zonele vizate.
Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00:19, după notificarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de către Centrul Național Militar de Comandă (nucleu).
Au existat pătrunderi în spațiul aerian românesc? Ce spune MApN
Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană instituită pentru nordul și estul județului Tulcea a încetat la ora 00:41, la 22 de minute după transmiterea mesajului RO-Alert.
Autoritățile au monitorizat situația generată de atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în contextul proximității acestora față de teritoriul României.
Fragmente dintr-o dronă, descoperite într-o localitate din Neamț
Mai multe fragmente care ar proveni de la o dronă au fost găsite joi, 5 noiembrie, pe raza comunei Boghicea din județul Neamț. Resturile au fost împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de poliție, pompieri și specialiști ai Serviciului Român de Informații (SRI).
Sesizarea a fost făcută de un localnic, care a observat fragmentele și a anunțat imediat autoritățile. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au preluat cazul și au început verificările pentru a stabili proveniența obiectelor descoperite.
Echipele sosite la fața locului au demarat activitățile necesare pentru evaluarea situației și stabilirea împrejurărilor în care fragmentele au ajuns în comuna Boghicea.
La momentul transmiterii informațiilor, verificările erau încă în desfășurare. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat detalii despre proveniența dronei, tipul acesteia sau circumstanțele în care s-ar fi împrăștiat resturile pe teren.