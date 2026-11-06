Alertă RO-Alert în nordul și estul județului Tulcea, în noaptea de joi spre vineri. Atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

Publicat 6 nov. 2026, 07:34 Actualizat 6 nov. 2026, 07:57

Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, în noaptea de joi spre vineri, 5 spre 6 noiembrie, pe fondul atacurilor lansate de forțele rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizând însă că alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:41.

Distribuie articolul