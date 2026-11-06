Ajutor de chirie pentru tineri cu salarii sub 4.000 de lei. Câți bani ar putea primi de la stat

Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, care câștigă sub 4.000 de lei net pe lună, ar putea beneficia de ajutor financiar de la stat pentru plata chiriei. Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ depus la Parlament și ar urma să ofere sprijin lunar diferențiat, în funcție de orașul în care locuiește beneficiarul.
Inițiativa prevede și reducerea cu 50% a costului abonamentelor pentru transportul public și pentru trenurile folosite la navetă. Ajutoarele ar putea fi acordate pentru cel mult 36 de luni, dacă proiectul va fi adoptat.
Câți bani ar putea primi tinerii pentru chirie
Valoarea ajutorului ar urma să fie stabilită în funcție de localitatea în care se află locuința închiriată. Proiectul prevede trei plafoane lunare:
600 de lei pe lună pentru locuințele din București și Cluj-Napoca;
500 de lei pe lună pentru Constanța, Brașov, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Iași, Timișoara și Oradea;
400 de lei pe lună pentru locuințele din celelalte localități.
Sumele reprezintă plafoane maxime, nu valoarea chiriei care ar urma să fie achitată integral de stat. Sprijinul ar contribui la acoperirea cheltuielilor lunare pentru locuire.
Ce condiții trebuie să îndeplinească tinerii
Potrivit proiectului, beneficiarii trebuie să aibă între 18 și 29 de ani și să obțină un venit salarial net lunar de cel mult 4.000 de lei. Aceștia trebuie să lucreze cu normă întreagă, în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui raport asimilat.
O altă condiție este existența unui contract de închiriere înregistrat la organele fiscale, încheiat pentru o perioadă de cel puțin șase luni. Tânărul trebuie să fie titular sau cotitular al contractului și să aibă domiciliul ori reședința la adresa locuinței închiriate.
Nu ar putea primi ajutor persoanele care dețin deja o locuință în proprietate sau care ocupă o locuință socială, de necesitate, de serviciu ori o locuință destinată tinerilor prin programele ANL.
De asemenea, proprietarul nu trebuie să fie soțul, soția sau o rudă până la gradul al IV-lea inclusiv. Proiectul exclude și cumularea sprijinului cu alte ajutoare publice destinate acoperirii cheltuielilor de locuire pentru aceeași locuință și aceeași perioadă.
Reducere de 50% la transportul public și la tren
Inițiativa legislativă nu se limitează la plata chiriei. Tinerii care îndeplinesc criteriile de venit ar putea beneficia și de o reducere de 50% pentru abonamentele nominale de transport public local, metropolitan și integrat.
Reducerea ar urma să se aplice și abonamentelor feroviare nominale de navetă. Măsura este gândită pentru a diminua cheltuielile celor care fac zilnic naveta între localitatea în care locuiesc și cea în care lucrează.
Pentru sprijinul destinat transportului, proiectul stabilește condiții privind vârsta, venitul și activitatea profesională.
Studenții care lucrează part-time ar putea beneficia de ajutor
Proiectul include și o categorie de tineri care lucrează cu timp parțial. Aceștia ar putea primi sprijin dacă urmează cursurile unei instituții de învățământ acreditate.
În cazul contractelor part-time, plafonul de venit ar urma să fie calculat proporțional cu timpul de lucru. Astfel, pentru un program de patru ore pe zi, limita de venit ar fi de aproximativ 2.000 de lei net lunar.
Ajutorul ar putea fi acordat timp de maximum 36 de luni
Potrivit inițiativei legislative, sprijinul pentru chirie și transport ar putea fi acordat pentru o perioadă cumulată de cel mult 36 de luni.
Pentru moment, măsurile sunt doar propuneri. Proiectul a fost depus la Parlament și trebuie să parcurgă procedura legislativă, să fie dezbătut și votat de cele două Camere, apoi promulgat și publicat în Monitorul Oficial.