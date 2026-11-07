Bombă de 100 kg, găsită într-o localitate din Iași. Intervenție de urgență a ISU - FOTO

O bombă de aviație explozivă, cu o greutate de aproximativ 100 de kilograme, a fost descoperită sâmbătă, 7 noiembrie, în localitatea Cărbunari din județul Iași. Proiectilul, provenit din timpul conflictelor armate, a fost identificat și ridicat în siguranță de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, urmând să fie depozitat și distrus ulterior.
Potrivit reprezentanților ISU Iași, muniția a fost identificată în urma unei intervenții desfășurate de specialiștii instituției.
Misiunea pirotehniștilor ISU Iași: cine sunt salvatorii
Misiunea a fost realizată de o echipă pirotehnică aflată sub comanda locotenentului George Blănaru. Din echipă au mai făcut parte plutonierul adjutant-șef Dănuț Toporoceanu și plutonierul major Paul Varga.
Reprezentanții ISU Iași au evidențiat riscurile la care se expun specialiștii în timpul intervențiilor pentru identificarea și ridicarea muniției neexplodate.
Instituția subliniază, de asemenea, în postarea de pe Facebook că fiecare astfel de misiune presupune evaluarea atentă a pericolelor, experiență, stăpânire de sine și responsabilitate, iar în spatele intervențiilor se află salvatori care își asumă riscuri pentru siguranța celorlalți.
Ce trebuie să faci dacă descoperi muniție neexplodată
ISU Iași atrage atenția că muniția rămasă neexplodată reprezintă un pericol real, chiar și după trecerea mai multor decenii de la conflictele armate.
Autoritățile le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care descoperă obiecte care ar putea fi elemente de muniție, să respecte câteva reguli esențiale:
să nu atingă, să nu lovească și să nu încerce să deplaseze obiectul.
să nu îl transporte și să nu încerce să îl demonteze.
să se îndepărteze de zona respectivă.
să anunțe imediat autoritățile prin apel la numărul de urgență 112.
Specialiștii ISU sunt singurii în măsură să intervină în siguranță pentru identificarea și ridicarea unor astfel de elemente de muniție.