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Bombă de 100 kg, găsită într-o localitate din Iași. Intervenție de urgență a ISU - FOTO

Bombă/ Facebook ISUJ Iași

Bombă/ Facebook ISUJ Iași

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Scris deDana Bărăgan
Publicat7 nov. 2026, 18:15
Actualizat7 nov. 2026, 18:16

O bombă de aviație explozivă, cu o greutate de aproximativ 100 de kilograme, a fost descoperită sâmbătă, 7 noiembrie, în localitatea Cărbunari din județul Iași. Proiectilul, provenit din timpul conflictelor armate, a fost identificat și ridicat în siguranță de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, urmând să fie depozitat și distrus ulterior.

Potrivit reprezentanților ISU Iași, muniția a fost identificată în urma unei intervenții desfășurate de specialiștii instituției.

În urma intervenției, a fost identificată și ridicată o bombă de aviație explozivă, forjată, cu o greutate de aproximativ 100 kg, provenită din timpul conflictelor armate. Elementul de muniție a fost transportat în condiții de siguranță, în vederea depozitării și distrugerii ulterioare,

au transmis reprezentanții ISU Iași într-o postare pe Facebook.
Bombă/ Facebook ISUJ Iași

Misiunea pirotehniștilor ISU Iași: cine sunt salvatorii

Misiunea a fost realizată de o echipă pirotehnică aflată sub comanda locotenentului George Blănaru. Din echipă au mai făcut parte plutonierul adjutant-șef Dănuț Toporoceanu și plutonierul major Paul Varga.

Reprezentanții ISU Iași au evidențiat riscurile la care se expun specialiștii în timpul intervențiilor pentru identificarea și ridicarea muniției neexplodate.

Instituția subliniază, de asemenea, în postarea de pe Facebook că fiecare astfel de misiune presupune evaluarea atentă a pericolelor, experiență, stăpânire de sine și responsabilitate, iar în spatele intervențiilor se află salvatori care își asumă riscuri pentru siguranța celorlalți.

Nu sunt doar specialiști în identificarea și neutralizarea muniției neexplodate. Sunt colegii noștri, sunt părinți, fii, soți și oameni care, la finalul fiecărei misiuni, își doresc să se întoarcă acasă, la familiile lor

mai spun reprezentanții ISU Iași.

Ce trebuie să faci dacă descoperi muniție neexplodată

ISU Iași atrage atenția că muniția rămasă neexplodată reprezintă un pericol real, chiar și după trecerea mai multor decenii de la conflictele armate.

Autoritățile le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care descoperă obiecte care ar putea fi elemente de muniție, să respecte câteva reguli esențiale:

  • să nu atingă, să nu lovească și să nu încerce să deplaseze obiectul.

  • să nu îl transporte și să nu încerce să îl demonteze.

  • să se îndepărteze de zona respectivă.

  • să anunțe imediat autoritățile prin apel la numărul de urgență 112.

Specialiștii ISU sunt singurii în măsură să intervină în siguranță pentru identificarea și ridicarea unor astfel de elemente de muniție.

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