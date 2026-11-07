Bombă de 100 kg, găsită într-o localitate din Iași. Intervenție de urgență a ISU - FOTO

Publicat 7 nov. 2026, 18:15 Actualizat 7 nov. 2026, 18:16

O bombă de aviație explozivă, cu o greutate de aproximativ 100 de kilograme, a fost descoperită sâmbătă, 7 noiembrie, în localitatea Cărbunari din județul Iași. Proiectilul, provenit din timpul conflictelor armate, a fost identificat și ridicat în siguranță de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, urmând să fie depozitat și distrus ulterior.

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