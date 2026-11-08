Extragere Loto 8 noiembrie 2026. La ce categorie este pus în joc un premiu de milioane?

Loteria Română organizează duminică, 8 noiembrie 2026, noi trageri pentru șase jocuri loto, iar la Loto 6/49 premiul de categoria I depășește 3,47 milioane de lei. Sumele puse în joc vin după extragerile de joi, când au fost acordate peste 17.100 de câștiguri, cu o valoare totală mai mare de 1,34 milioane de lei.
La Loto 6/49, premiul de categoria I pus în joc la extragerea de duminică depășește 3,47 milioane de lei, echivalentul a peste 649.900 de euro.
La Noroc, suma totală acumulată depășește 1,9 milioane de lei, adică apropape 358.000 de euro.
Pentru extragerea Joker din 8 noiembrie, la categoria I s-a acumulat un report care depășește 1,31 milioane de lei.
Sume sunt disponibile și la următoarele două categorii ale aceluiași joc. La categoria a II-a, reportul este de peste 474.200 de lei.
La categoria a III-a, valoarea reportului depășește 39.800 de lei, iar la Noroc Plus este un report cumulat de peste 56.400 de lei.
La Loto 5/40, pentru categoria I, suma reportată la tragerea de duminică este de peste 345.200 de lei. Valoarea reprezintă echivalentul a peste 64.600 de euro.
Un premiu mai mare este disponibil la Super Noroc, unde reportul de categoria I a ajuns la peste 527.400 de lei, respectiv mai mult de 98.700 de euro.
Ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat la extragerea din 22 octombrie 2026.