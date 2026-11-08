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S-a urcat băută la volan și a intrat cu mașina într-un stâlp. Un adolescent de 15 ani, rănit

Testare etilotest/ Profimedia

Testare etilotest/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 15:25

O tânără de 21 de ani este cercetată penal după ce a provocat un accident rutier în Reșița, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 spre 8 noiembrie. Aceasta s-a urcat băută la volan, a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un stâlp de iluminat public. Un adolescent de 15 ani, aflat în autoturism, a fost rănit și transportat la spital. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin, șoferița avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Accidentul rutier s-a produs duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 04:30. Polițiștii din Reșița au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la producerea evenimentului rutier.

Din primele verificări, tânăra conducea autoturismul pe o stradă din municipiul Reșița, pe direcția Câlnic – Triaj, când ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a lovit un stâlp de iluminat public.

În urma impactului, un adolescent de 15 ani, pasager în mașină, a fost rănit. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri.

Ce alcoolemie avea tânăra aflată la volan

Polițiștii au testat-o pe tânăra de 21 de ani cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânăra a fost dusă la spital pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

La data de 8 noiembrie 2026, în jurul orei 04:30, Poliția Municipiului Reșița a fost sesizată, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița, care, din primele verificări efectuate, au stabilit că o tânără în vârstă de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din Municipiul Reșița, din direcția Câlnic către Triaj, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condusă la spital, în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei,

au transmis duminică, 8 noiembrie, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Caraș-Severin.

În prezent, tânăra este cercetată penal pentru conducere sub influența alcoolului. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

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