S-a urcat băută la volan și a intrat cu mașina într-un stâlp. Un adolescent de 15 ani, rănit

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 15:25

O tânără de 21 de ani este cercetată penal după ce a provocat un accident rutier în Reșița, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 spre 8 noiembrie. Aceasta s-a urcat băută la volan, a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un stâlp de iluminat public. Un adolescent de 15 ani, aflat în autoturism, a fost rănit și transportat la spital. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin, șoferița avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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