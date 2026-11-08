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Social· 1 min citire
S-a urcat băută la volan și a intrat cu mașina într-un stâlp. Un adolescent de 15 ani, rănit
Testare etilotest/ Profimedia
O tânără de 21 de ani este cercetată penal după ce a provocat un accident rutier în Reșița, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 7 spre 8 noiembrie. Aceasta s-a urcat băută la volan, a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un stâlp de iluminat public. Un adolescent de 15 ani, aflat în autoturism, a fost rănit și transportat la spital. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin, șoferița avea o alcoolemie de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.
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