Polițist rănit după ce un șofer fără permis a intrat cu mașina spre filtrele de control. Incident grav în Bragadiru

Publicat 8 nov. 2026, 12:29 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Un incident grav a avut loc în Bragadiru, la periferia Capitale. Un șofer care a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor a forțat dispozitivul de oprire și a lovit un polițist, înainte de a-și continua cursa. Fugarul a fost prins de oamenii legii, care au descoperit că acesta nu avea permis de conducere pentru nicio categorie.

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