Polițist rănit după ce un șofer fără permis a intrat cu mașina spre filtrele de control. Incident grav în Bragadiru

Un incident grav a avut loc în Bragadiru, la periferia Capitale. Un șofer care a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor a forțat dispozitivul de oprire și a lovit un polițist, înainte de a-și continua cursa. Fugarul a fost prins de oamenii legii, care au descoperit că acesta nu avea permis de conducere pentru nicio categorie.
Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, incidentul s-a petrecut sâmbătă seară, când polițiștii din Bragadiru au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism, transmite Realitatea Plus. Șoferul a ignorat însă indicațiile și a accelerat, declanșând o operațiune de urmărire pe mai multe străzi din oraș.
Pentru oprirea acestuia au fost mobilizate mai multe echipaje ale IPJ Ilfov, care au organizat un dispozitiv în zona străzii Intrarea Diamantului. În momentul în care a ajuns în zona filtrului, conducătorul auto a părăsit partea carosabilă și a pătruns pe acostament, în direcția polițiștilor aflați în dispozitivul de oprire.
Unul dintre agenți i-a făcut semn să oprească, însă șoferul a forțat trecerea și l-a lovit cu autoturismul pe omul legii în zona mâinii, după care și-a continuat deplasarea. Polițistul rănit a primit îngrijiri medicale la fața locului, după ce a fost solicitat un echipaj de ambulanță.
La scurt timp, fugarul a fost identificat și prins. Polițiștii au stabilit că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pentru faptele sale, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.