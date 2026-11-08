Verificări în sistemul sanitar! Laboratoarele private ar putea fi obligate să afișeze public plafoanele decontate de CNAS

Verificări în lanț în sistemul sanitar. După ce a trimis Corpul de Control pentru a verifica programările din ambulatoriu, ministrul Sănătății Alexandru Rafila anunță schimbări și pentru laboratoarele de analize. Titularul de la Sănătate susține, astfel, că va obliga laboratoarele private să spună public plafonul pentru care au încheiat contract cu Casa Națională de Sănătate pentru că acestea ar alege un plafon mic pentru a beneficia de sigla CNAS. În multe cazuri, oamenii sunt nevoiți să plătească.
Ministrul Sănătății anunță noi verificări și măsuri în sistemul sanitar, de această dată vizând laboratoarele private de analize medicale. Acesta intenționează să oblige unitățile care au contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) să afișeze public valoarea plafoanelor decontate, în contextul în care fondurile disponibile pentru analize gratuite se epuizează, în multe cazuri, încă din primele zile ale lunii.
Potrivit ministrului, unele laboratoare private ar încheia contracte cu casele de asigurări pentru sume foarte mici, inclusiv sub 10.000 de lei, doar pentru a putea beneficia de asocierea cu sistemul public de asigurări de sănătate. În aceste condiții, fondurile alocate se consumă rapid, iar pacienții care nu reușesc să se programeze la începutul lunii ajung fie să plătească din propriul buzunar investigațiile, fie să aștepte până la următoarea alocare de fonduri.
Măsura anunțată ar urma să asigure mai multă transparență în privința sumelor disponibile pentru analize decontate de CNAS și să le permită pacienților să știe de la început în ce condiții pot beneficia de servicii gratuite.
Controale și în ambulatoriile spitalelor de stat
În paralel, Corpul de Control al Ministerului Sănătății desfășoară verificări în spitalele care au ambulatorii de specialitate. Sunt analizate pontajele personalului medical și modul în care sunt gestionate programările pacienților.
Controalele au fost dispuse după ce ministrul Sănătății a semnalat dificultățile întâmpinate de pacienți atunci când încearcă să obțină o programare în ambulatoriile unităților sanitare de stat. În unele situații, aceștia ar fi fost îndrumați către spitale private pentru a beneficia de consultații și investigații.
Verificările urmăresc să clarifice modul în care sunt organizate activitățile medicale și dacă programările sunt gestionate corespunzător, astfel încât pacienții să poată avea acces la serviciile oferite de spitalele publice.
Astfel, după controalele privind programările din ambulatorii, autoritățile vizează și modul în care laboratoarele private gestionează fondurile primite prin contractele cu casele de asigurări de sănătate.