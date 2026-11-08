Verificări în sistemul sanitar! Laboratoarele private ar putea fi obligate să afișeze public plafoanele decontate de CNAS

Publicat 8 nov. 2026, 15:38 Sursă Realitatea PLUS

Verificări în lanț în sistemul sanitar. După ce a trimis Corpul de Control pentru a verifica programările din ambulatoriu, ministrul Sănătății Alexandru Rafila anunță schimbări și pentru laboratoarele de analize. Titularul de la Sănătate susține, astfel, că va obliga laboratoarele private să spună public plafonul pentru care au încheiat contract cu Casa Națională de Sănătate pentru că acestea ar alege un plafon mic pentru a beneficia de sigla CNAS. În multe cazuri, oamenii sunt nevoiți să plătească.

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