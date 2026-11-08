Incendiu puternic în Chiajna, Ilfov: două case au fost cuprinse de flăcări. Pompierii intervin cu opt autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit duminică după-amiază, 8 noiembrie, în localitatea Chiajna, județul Ilfov, unde două case cu regim de înălțime P+1 au fost cuprinse de flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. Până la această oră, nu au fost raportate victime.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU-BIF), incendiul a izbucnit pe strada Grigore Eremia din Chiajna. La sosirea primelor echipaje, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând riscul ca flăcările să se extindă la clădirile învecinate.
Câte autospeciale intervin pentru stingerea flăcărilor?
Pentru gestionarea situației, pompierii au mobilizat un dispozitiv format din opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.
Reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat că, până la momentul transmiterii informațiilor, nu existau date privind eventuale victime.
Ce se știe despre incendiu?
Conform informațiilor transmise de ISU-BIF, incendiul a fost localizat la nivelul celor două imobile. Pompierii continuă intervenția pentru stingerea focarelor și înlăturarea efectelor incendiului.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații suplimentare privind cauza izbucnirii focului sau valoarea pagubelor materiale.