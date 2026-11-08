Incendiu puternic în Chiajna, Ilfov: două case au fost cuprinse de flăcări. Pompierii intervin cu opt autospeciale

Publicat 8 nov. 2026, 16:40 Actualizat 8 nov. 2026, 17:00

Un incendiu puternic a izbucnit duminică după-amiază, 8 noiembrie, în localitatea Chiajna, județul Ilfov, unde două case cu regim de înălțime P+1 au fost cuprinse de flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD. Până la această oră, nu au fost raportate victime.

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