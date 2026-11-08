Vagonul-cisternă răsturnat în gara Dornești a fost ridicat. CFR continuă operațiunile de degajare a liniilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 nov. 2026, 16:28

Operațiunile de intervenție în stația CFR Dornești continuă după incidentul feroviar de sâmbătă, 7 noiembrie, în urma căruia șase vagoane de marfă au deraiat, iar trei s-au răsturnat. Vagonul-cisternă gol a fost deja ridicat, iar echipele au început strângerea și reîncărcarea cerealelor împrăștiate din vagoanele avariate, potrivit anunțului făcut duminică, 8 noiembrie, de reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A.

Distribuie articolul