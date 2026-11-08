Vagonul-cisternă răsturnat în gara Dornești a fost ridicat. CFR continuă operațiunile de degajare a liniilor

Operațiunile de intervenție în stația CFR Dornești continuă după incidentul feroviar de sâmbătă, 7 noiembrie, în urma căruia șase vagoane de marfă au deraiat, iar trei s-au răsturnat. Vagonul-cisternă gol a fost deja ridicat, iar echipele au început strângerea și reîncărcarea cerealelor împrăștiate din vagoanele avariate, potrivit anunțului făcut duminică, 8 noiembrie, de reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A.
Potrivit CFR, pentru a permite intervenția macaralei feroviare de 120 de tone, au început și lucrările de tăiere a elementelor vagoanelor răsturnate și grav avariate. Aceste operațiuni sunt necesare pentru pregătirea materialului rulant în vederea ridicării și eliberării zonei.
Precizările CFR legate de circulația trenurilor
Potrivit sursei citate, în prezent, circulația feroviară în stația Dornești se desfășoară pe linia 1, cu ecartament normal, și pe linia 7, cu ecartament larg. Ambele linii au fost redeschise circulației în seara zilei de 7 noiembrie.
Intervenția continuă pentru ridicarea materialului rulant afectat, recuperarea mărfii și eliberarea completă a liniilor din stația CF Dornești.
Cum s-a produs incidentul feroviar din Dornești
Incidentul grav a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași. Potrivit informațiilor transmise de CFR, 19 vagoane de marfă încărcate cu cereale s-au pus în mișcare necontrolat în direcția stației Dornești și au lovit două locomotive.
În urma impactului, șase vagoane au deraiat, iar alte trei s-au răsturnat. Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată. Una dintre locomotive a suferit avarii grave.