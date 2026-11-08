Trei mesaje RO-Alert în județul Tulcea: avioane de luptă și elicoptere militare, ridicate de la sol

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică, 8 noiembrie, un al treilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Alerta a fost transmisă la ora 16:51 și a încetat la ora 17:59, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Noua țintă a fost detectată de sistemul de supraveghere radar la aproximativ patru kilometri nord de localitatea Chilia Veche. În acest context, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.
Acesta a fost al treilea mesaj RO-Alert transmis duminică, 8 noiembrie, în județul Tulcea, după alte două situații în care sistemele radar au detectat ținte aeriene în apropierea graniței României.
Cum s-au desfășurat primele două alerte aeriene din județul Tulcea?
Potrivit anunțului MApN făcut pe Facebook, rimul mesaj a fost transmis la ora 14:02, pentru populația din estul județului Tulcea, după ce radarul ministerului a detectat o țintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei. Ca măsură de precauție, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Ulterior, ținta a dispărut de pe radar în zona de est a orașului Sulina.
O altă alertă a fost instituită după detectarea unei noi ținte aeriene, la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Șerpilor. În acest caz, două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Alerta aferentă acestui incident a încetat la ora 15:26.