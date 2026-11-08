Trei mesaje RO-Alert în județul Tulcea: avioane de luptă și elicoptere militare, ridicate de la sol

Publicat 8 nov. 2026, 18:21 Actualizat 8 nov. 2026, 18:26

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, duminică, 8 noiembrie, un al treilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi ținte aeriene în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Alerta a fost transmisă la ora 16:51 și a încetat la ora 17:59, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

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