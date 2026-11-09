UE vrea să interzică 10 practici online: abonamente-capcană și notificări false

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 9 nov. 2026, 18:21

Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru a combate metodele prin care site-urile, aplicațiile și magazinele online îi determină pe utilizatori să cheltuiască mai mulți bani sau să accepte servicii pe care nu și le doresc. Un proiect al Comisiei Europene, consultat de Euronews și prezentat în presa internațională, prevede interzicerea a zece tipuri de design manipulator, cunoscute sub denumirea de „dark patterns”.

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