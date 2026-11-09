UE vrea să interzică 10 practici online: abonamente-capcană și notificări false
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Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru a combate metodele prin care site-urile, aplicațiile și magazinele online îi determină pe utilizatori să cheltuiască mai mulți bani sau să accepte servicii pe care nu și le doresc. Un proiect al Comisiei Europene, consultat de Euronews și prezentat în presa internațională, prevede interzicerea a zece tipuri de design manipulator, cunoscute sub denumirea de „dark patterns”.
Inițiativa face parte din viitoarea lege europeană privind echitatea digitală, Digital Fairness Act. Propunerea Comisiei este programată pentru prezentare pe 11 noiembrie 2026, însă documentul trebuie ulterior analizat și aprobat de Parlamentul European și de statele membre.
Cele zece practici online pe care Bruxelles-ul vrea să le interzică
Lista din proiect vizează metode prin care utilizatorii sunt influențați să cumpere, să se aboneze sau să renunțe la anumite drepturi. Printre practicile vizate se numără:
Anularea unui abonament mai dificilă decât înscrierea - companiile nu ar mai putea crea proceduri complicate pentru renunțarea la un serviciu, în timp ce abonarea se face printr-un singur clic.
Ascunderea prețurilor și a condițiilor de reînnoire automată - utilizatorii ar trebui să vadă clar cât au de plătit și dacă abonamentul se prelungește automat.
Afirmațiile false că nu există alternative - site-urile nu ar mai putea sugera în mod înșelător că un produs sau un serviciu este singura opțiune disponibilă.
Mesajele false despre popularitatea unui produs - notificările care pretind că foarte mulți oameni cumpără sau urmăresc un anumit produs ar trebui să reflecte realitatea.
Alertele repetate privind stocurile limitate - mesaje precum „mai sunt doar două produse” nu ar putea fi folosite pentru a presa cumpărătorii dacă informația nu este adevărată.
Opțiunile plătite bifate automat - magazinele online nu ar mai putea adăuga în coș produse suplimentare sau crește cantitatea comandată fără acordul explicit al clientului.
Mesajele care prezintă anularea ca pe o alegere greșită - utilizatorii nu ar mai trebui manipulați prin formulări menite să îi facă să se simtă vinovați pentru că renunță la un abonament sau la un serviciu.
Presiunea repetată pentru schimbarea unei decizii - interfețele nu ar mai putea insista în mod manipulator pentru ca utilizatorul să revină asupra unei alegeri deja făcute.
Formulările intenționat confuze, inclusiv dublele negații - termenii și opțiunile nu ar trebui construite astfel încât oamenii să accepte din greșeală anumite condiții.
Notificările false despre mesaje sau contacte - aplicațiile nu ar mai putea afișa alerte inventate doar pentru a determina utilizatorul să deschidă platforma sau să interacționeze cu un serviciu.
Aceste practici ar urma să fie incluse într-o listă de comportamente considerate incorecte în orice situație, fără ca autoritățile să fie nevoite să demonstreze separat, în fiecare caz, prejudiciul produs consumatorului.
Reducerile înșelătoare și taxele ascunse, vizate de noi reguli
Proiectul ar urma să abordeze și alte metode de influențare a cumpărătorilor. Printre acestea se află reducerile prezentate în mod înșelător, atunci când prețul inițial este ales astfel încât oferta să pară mai avantajoasă decât este în realitate.
O altă practică vizată este „drip pricing”, prin care taxele obligatorii sunt afișate abia spre finalul procesului de cumpărare. Astfel, clientul vede inițial un preț mai mic, dar descoperă costul real după ce a parcurs mai mulți pași.
Comisia Europeană a identificat deja probleme de acest tip în magazinele online. Într-o verificare coordonată în 2025, autoritățile au analizat 314 comercianți, iar aproximativ 30% nu respectau corect regulile privind afișarea reducerilor. În plus, 10% dintre comercianții verificați foloseau tehnici de tip „drip pricing”.
Ce se schimbă pentru abonamente, jocuri și utilizatorii minori
Inițiativa europeană nu se limitează la magazinele online. Proiectul include și măsuri pentru protejarea copiilor în mediul digital, în special în jocurile video. Printre propunerile prezentate se numără restricții pentru mecanismele de tip „loot box” contra cost și pentru sistemele „pay-to-win”, prin care jucătorii pot obține avantaje în schimbul banilor.
De asemenea, proiectul urmărește să ofere utilizatorilor mai mult control asupra funcțiilor care îi țin conectați la aplicații, precum redarea automată a conținutului, notificările și recompensele pentru activitatea zilnică.
Pentru abonamentele cu perioadă de probă gratuită, proiectul ar prevedea ca trecerea la un serviciu contra cost să necesite acordul explicit al utilizatorului. Consumatorii ar urma să primească și informări înainte de reînnoirea automată.
Amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală
Potrivit informațiilor despre proiect, companiile care nu respectă noile reguli ar putea risca amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală. Măsurile ar urma să se aplice în toate cele 27 de state membre, după adoptarea actului legislativ și expirarea perioadei prevăzute pentru intrarea sa în aplicare.
Până atunci, proiectul trebuie prezentat oficial, negociat și aprobat la nivel european. Comisia susține că obiectivul este crearea unui mediu digital mai transparent, în care utilizatorii să poată lua decizii fără să fie împinși prin trucuri de design către achiziții sau abonamente nedorite.
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