Ciprian Ciucu, în vizită pe Lotul 4 de tramvai: lucrările sunt realizate în proporție de 35% și ar urma să fie finalizate în 2028

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a verificat stadiul lucrărilor de pe Lotul 4 de tramvai, unde proiectul este realizat în proporție de 35%. Potrivit edilului, intervențiile ar urma să fie finalizate în 2028, însă șantierul se confruntă cu mai multe dificultăți legate de rețelele de utilități și de lucrările la viitoarea magistrală de metrou M6.
Ciprian Ciucu a explicat că, după decopertarea carosabilului, echipele de muncitori au descoperit că unele rețele de utilități nu se aflau în pozițiile indicate în proiectele inițiale. Situația a impus realizarea unor noi expertize și modificarea proiectării.
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Edilul a precizat că, după finalizarea lucrărilor la rețelele de apă, canalizare, colectoare și gaze, montarea liniei de tramvai ar putea avansa într-un ritm mai rapid.
Problemele de pe Lotul 4 de tramvai
Printre principalele dificultăți identificate se numără rețelele de utilități din intersecții, care necesită modernizare sau deviere. Potrivit primarului general, intervențiile în aceste zone sunt planificate pentru perioada verii, când traficul este mai redus.
De asemenea, pe Bulevardul Mihalache, după decopertare, s-a constatat că rețeaua de apă și canalizare se află foarte aproape de traseul liniei de tramvai. Aceasta va trebui relocată, situație similară fiind întâlnită și pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu.
Ciprian Ciucu a anunțat că lucrările de relocare a acestor rețele ar urma să înceapă din primăvară.
Un alt element care influențează calendarul proiectului este intersectarea șantierului cu viitoarea magistrală de metrou M6, în zona 1 Mai – Pod Constanța.
Primarul general promite verificări pe toate șantierele
Ciprian Ciucu a subliniat că lucrările de modernizare a infrastructurii de tramvai sunt necesare atât pentru siguranța călătorilor, cât și pentru îmbunătățirea rețelelor de utilități din București.
Edilul a mai anunțat că va continua vizitele pe șantierele din Capitală și va prezenta stadiul lucrărilor de pe fiecare lot, precum și dificultățile întâmpinate în derularea proiectelor.
Modernizarea liniilor de tramvai face parte din procesul de reabilitare a infrastructurii de transport public din București, proiectele fiind însoțite de intervenții asupra rețelelor subterane de utilități.