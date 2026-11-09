Ciprian Ciucu, în vizită pe Lotul 4 de tramvai: lucrările sunt realizate în proporție de 35% și ar urma să fie finalizate în 2028

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 14:53

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a verificat stadiul lucrărilor de pe Lotul 4 de tramvai, unde proiectul este realizat în proporție de 35%. Potrivit edilului, intervențiile ar urma să fie finalizate în 2028, însă șantierul se confruntă cu mai multe dificultăți legate de rețelele de utilități și de lucrările la viitoarea magistrală de metrou M6.

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