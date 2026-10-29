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Economie· 2 min citire

Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne oprită. Ce spune Nuclearelectrica despre repornirea reactoarelor 1 și 2

Cernavodă / Arhivă foto

Cernavodă / Arhivă foto

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 19:31

Reactoarele 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, fără riscuri pentru securitatea nucleară, a anunțat joi, 29 octombrie, Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN), într-un comunicat. Potrivit sursei citate, nivelul apei în bazinul de aspirație al pompelor centralei a crescut cu aproximativ 10 centimetri, pe fondul creșterii nivelului Dunării, însă valorile înregistrate nu permit, deocamdată, repornirea reactoarelor.

Potrivit comunicatlui transmis de Nuclearelectrica și citat de Agerpres, evoluția nivelului apei reprezintă o îmbunătățire față de zilele precedente, dar nu este suficientă pentru îndeplinirea tuturor criteriilor necesare reluării funcționării centralei.

Nuclearelectrica: Centrala de la Cernavodă este oprită în siguranță

Reprezentanții companiei au precizat că ambele unități sunt menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele și standardele de securitate nucleară.

SN Nuclearelectrica SA informează că Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele și standardele de securitate nucleară. Această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară.

Suplimentar, raportat la cea mai recentă informare transmisă, SNN precizează că, recent, a fost înregistrată o creștere a nivelului apei măsurat în bazinul de aspirație al pompelor CNE Cernavodă, de aproximativ 10 cm, ca urmare a creșterii nivelului Dunării. Aceasta este o creștere locală, care nu este susținută, deocamdată, de o creștere generală pe întregul bazin hidrografic al Dunării, în amonte de Cernavodă. Această evoluție este pozitivă și reflectă o îmbunătățire actuală a condițiilor hidrologice față de zilele precedente

se arată în comunicatul citat.

De ce nu pot fi repornite încă reactoarele de la Cernavodă?

Deși nivelul apei a crescut, acesta rămâne sub pragul considerat necesar pentru repornirea uneia sau a ambelor unități. În plus, condițiile hidrologice trebuie să se mențină la nivelul necesar timp de mai multe zile, iar evoluția apei trebuie să indice o tendință susținută de creștere.

Nuclearelectrica precizează că prognozele actuale nu indică, deocamdată, îndeplinirea tuturor criteriilor care ar permite luarea deciziei de repornire a cel puțin uneia dintre unități.

Mihai Gioară, CEO-ul Nuclearelectrica, a declarat că societatea va solicita cu prioritate reconectarea centralei la Sistemul Energetic Național imediat ce vor fi îndeplinite condițiile necesare funcționării în siguranță.

În momentul în care vom atinge un nivel necesar pentru repornirea și operarea în siguranță a CNE Cernavodă, vom solicita, cu prioritate, conectarea centralei la Sistemul Energetic Național. În acest moment, pe fondul creșterii volatile, încă nesustenabile, a nivelului apei din bazinul de aspirație, acționăm strict conform procedurilor de operare aplicabile ale CNE Cernavodă. Securitatea nucleară și siguranța centralei sunt prioritățile absolute ale Nuclearelectrica

a afirmat Mihai Gioară.

Nuclearelectrica monitorizează evoluția nivelului Dunării

Compania anunță că urmărește îndeaproape datele hidrologice și colaborează cu autoritățile relevante pentru a evalua evoluția situației. Nuclearelectrica susține că este pregătită să repornească centrala imediat ce prognozele devin favorabile și toate condițiile necesare sunt îndeplinite.

De asemenea, societatea precizează că va informa publicul cu privire la orice modificare a stării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în conformitate cu cerințele legale aplicabile companiilor listate la bursă.

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