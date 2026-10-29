Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne oprită. Ce spune Nuclearelectrica despre repornirea reactoarelor 1 și 2

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 oct. 2026, 19:31

Reactoarele 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, fără riscuri pentru securitatea nucleară, a anunțat joi, 29 octombrie, Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN), într-un comunicat. Potrivit sursei citate, nivelul apei în bazinul de aspirație al pompelor centralei a crescut cu aproximativ 10 centimetri, pe fondul creșterii nivelului Dunării, însă valorile înregistrate nu permit, deocamdată, repornirea reactoarelor.

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